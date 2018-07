Team Uniclean wint Waste Battle 2018

Vrijdag 6 juli was de finale van de Waste Battle 2018. Ruim 120 leerlingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de afgelopen maanden in groepjes tegen elkaar gestreden wie de beste oplossing voor het zwerfafvalprobleem heeft. Het winnende idee komt van team Uniclean van RSG Magister Alvinus, dat hun idee betrok op drie feestlocaties in Sneek.

Thema: Sneekweek

In mei en juni vonden de voorrondes plaats op RSG Magister Alvinus, het Nordwin College en CSG Bogerman. Leerlingen gingen in groepjes aan de slag om ideeën te bedenken hoe we zwerfafval kunnen voorkomen. Het thema van deze derde Waste Battle is de Sneekweek. “Super dat dit projekt al foar de tredde kear organisearre is. It ôffal by eveneminten as de Snitswike is in oandachtspunt”, zegt wethouder Mark de Man. “De Snitswike is in prachtich feest en wat soe it dan moai wêze as wy troch it útfieren fan ’e ideeën fan ús eigen learlingen minder swalkôffal krije.”

3.000 euro om idee uit te voeren

Per school gingen de twee beste teams door naar de finale. In het Bolwerk mochten zij hun idee presenteren. De jury bestond uit wethouder en juryvoorzitter Mark de Man, Arjan Reekers (gemeente Súdwest-Fryslân), Chris Hoekstra (Jumbo Kooistra), Baukje de Beer (Roelofs BV), Eelkje Nicolai (Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland) en John Vernooij (Omrin).

De jury koos voor het idee van team Uniclean van RSG Magister Alvinus: op drie verschillende locaties in Sneek (Starteiland, Garden of Dance en centrum) bezoekers van de Sneekweek via leuke spelletjes triggeren om hun afval niet zomaar op de grond of in het water te gooien. “Harren idee sil de feestfreugde ferheegje!” aldus wethouder De Man. Hij reikte de cheque van 3.000 euro uit. Het geld is geschonken door de gemeente, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Roelofs BV, Jumbo Kooistra en Omrin. De bedrijven helpen de leerlingen met hun netwerk, kennis en tijd om hun idee uit te voeren. Het blijft dus niet alleen bij een idee.

De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van gooitz in samenwerking met Norder Advies.