SKS skûtsjesilen van 4 tot en met 17 augustus

Leeuwarden – Vanaf zaterdag 4 augustus barst de strijd om het SKS kampioenschap los. Op de skûtsjes van Joure en Sneek zien we dit jaar nieuwe schippers; resp. Rinus de Jong en Jappie Dzn. Visser. Op zaterdag 14 juli 2018 zal de Wedstrijdcommissie Wâldsein, ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum én als opwarmer voor het SKS kampioenschap 2018, de SKS Foarwedstriid organiseren.

Friesland is trots op de traditie van het wedstrijdzeilen met skûtsjes. Het is een belevenis om deze klassieke Friese platbodems, oorspronkelijk bedoeld om op een snelle manier vracht over de smalle en ondiepe wateren in Fryslân te kunnen vervoeren, in actie te zien. De behendigheid waarmee de SKS skûtsjes zowel op de nauwe vaarten rond Grou, De Veenhoop en Earnewâld als op het ruime water van de Snitser Mar en het IJsselmeer uit de voeten kunnen, toont tijdens het kampioenschap eens temeer het vakmanschap van de huidige schippers en hun bemanningen. Of je nu live bij een wedstrijd aanwezig bent, luistert naar het verslag via Omrop Fryslân of de skûtsjes via Track & Trace volgt, je voelt de spanning en deelt in de emotie.

Alle SKS schippers stammen rechtstreeks uit aloude Friese schippersgeslachten. Er wordt met veel respect naar het verleden gekeken. Ondanks de hedendaagse technische vooruitgang blijft authenticiteit hoog in het vaandel staan. Schippers en bemanningsleden van de veertien SKS skûtsjes zorgen samen met de vele, onmisbare vrijwilligers, en een select gezelschap zeer gewaardeerde sponsors, voor het behoud van dit unieke evenement. De SKS skûtsjes vertegenwoordigen veertien steden, dorpen of streken en strijden bevlogen om de felbegeerde kampioenswimpel en de prachtige wisseltrofee: het Sulveren Skûtsje!

Het SKS kampioenschap vindt traditioneel plaats in de zomervakantie. Naast de onderlinge strijd op het water is daardoor natuurlijk ook het plezier met elkaar belangrijk. Gedurende veertien dagen worden elf wedstrijden gezeild op tien verschillende locaties en daar geldt: zodra de SKS skûtsjes zeilen, is het feest!

SKS Wedstrijdschema 2018

Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

LET OP: * De aanvangstijd van de wedstrijd bij Terherne – 8 augustus – wijkt af van

reguliere tijd en is 15.45 uur. Het Prinses Margriet-kanaal gaat dicht vanaf 14.00 uur.

Meer info volgt later.

Datum Wedstrijdplaats

Za. 04-08-2017 Grou

Ma. 06-08-2016 De Veenhoop

Di. 07-08-2016 Earnewâld

Wo. 08-08-2016 Terherne *

Do. 09-08-2016 Langweer

Vr. 10-08-2016 Elahuizen

Za. 11-08-2016 Stavoren

Ma. 13-08-2016 Woudsend

Wo. 15-08-2016 Lemmer

Do. 16-08-2016 Lemmer

Vr. 17-08-2016 Sneek

