Potvis van Harlingen wint fotowedstrijd KunstaandeEe

Woudsend – Onderdeel van Kunst aan de Ee in Woudsend is dit jaar een fotowedstrijd met als onderwerp 11Fountains. De jury koos een winnaar per fontein en een top drie. Hans Flaman ging met de eerste en de publieksprijs naar huis.

Kunst aan de Ee 2018 is een kunstexpositie die werk toont van 60 Friese en Nederlandse kunstenaars, een exclusieve tentoonstelling van originele Iraanse hedendaagse kunst en een aparte gang die ruimte geeft aan de 10 genomineerden van de Fotowedstrijd 11 fonteinen. Kunst aan de Ee is nog bezichtigen tot en met zondag 8 juli.

Deelnemers hadden vanaf de onthulling van de fonteinen op 18 mei vier weken de tijd om hun foto’s te maken. Wie zich aanmeldde voor de wedstrijd kreeg drie fonteinen ‘toegewezen’. Dit om te voorkomen dat er van de ene fontein honderden, en van de andere nauwelijks beelden zouden binnenkomen.

De jury onder leiding van Elske Riemersma van de Fotofabryk bestond uit Iris ten Cate van Galerie IRIS Anders Mooi in Woudsend, 11Foutains-artistiek leider Anna Tilroe en cultuurverslaggever/fotograaf Gitte Brugman. Zij bogen zich op 18 juni over alle inzendingen en kozen per fontein een winnaar. Uit deze tien – de fontein in Dokkum is nog niet gereed – rolde een top drie. Bezoekers van Kunst aan de Ee kozen bovendien hun favoriet.

Hans Flaman sleepte met zijn foto van de walvisfontein in Harlingen de eerste prijs en de publieksprijs in de wacht. Hij koos zijn standpunt zo dat de vorm van de walvis zich herhaalt in havenhoofden erachter. Tussen beide is nog een opening zichtbaar ,,naar een wijde wereld, die uitnodigend ligt te wachten. De potvis die als verdwaald bij de Zuiderpier ligt, maar af en toe met een krachtige waterstraal verraadt dat hij wel degelijk in leven is. Verstilling en dynamiek in één’’, aldus de jury.