Internationaal topturnen in Thialf

Heerenveen – Thialf staat in de maand juli voor het eerst in het teken van topturnen. In aanloop naar het Europees Kampioenschap in Glasgow, is de ijshockeyhal van Thialf getransformeerd tot een turnarena. Niet alleen Nederlandse grootheden als Epke Zonderland en Sanne Wevers, maar ook topturners uit o.a. Japan, Groot-Brittannië en België nemen deel aan interland wedstrijden die op 7, 8 en 14 juli plaatsvinden in Thialf.

Van internationaal topschaatsen naar internationaal topturnen, het vindt allemaal plaats op dé topsportlocatie van Thialf. DG – The Thialf Summer Challenge is een initiatief van Topsport Noord in samenwerking met de KNGU (Dutch Gymnastics). Samen organiseren zij in Thialf diverse trainingen en wedstrijden waaronder de interlands. Bekende namen zoals Nina Derwael, medaille winnares van het EK en WK in 2017, zullen hieraan deelnemen.

Volgens Gerben Wiersma, Nederlandse bondscoach van Turnen Dames, is de turnmaand in Thialf dé ultieme voorbereiding op het EK in Glasgow. ‘Het is de eerste keer in Nederland dat de turn(st)ers de mogelijkheid hebben om voor een langere periode gebruik te maken van een podium, in combinatie met toestellen in de vorm die zij op het EK aantreffen.’ Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van faciliteiten zoals de atletenlounge en fitnessruimte van Thialf. De interlands in Thialf worden volgens Wiersma ook spectaculair vanwege de deelnemende landen. ‘Alle deelnemers behoren tot de top 8 van landen die kans maken op medailles tijdens de Olympische Spelen, die over 2 jaar plaats vindt in Japan’.

Thialf directeur Marc Winters is ook zeer enthousiast over deze verbreding van het topsport karakter binnen Thialf . ‘De turnmaand is goed voor de profilering van Thialf als internationaal topsportlocatie. En we laten zien dat we veel meer met de ijshockeyhal kunnen dan alleen ijshockeyen’. Willem Veldman, directeur Topsport Noord, is het daarmee eens: ‘de ijshockeyhal van Thialf is een ideale locatie voor top turn evenementen door de omvang, zowel voor het podium en de toestellen als voor het publiek.’

DG – The Thialf Summer Challenge duurt nog tot en met 25 juli. Tickets zijn verkrijgbaar via www.kngu.nl