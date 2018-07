Centrum Sneek decor voor straattheaterfestival 29 juli

Sneek – Het Sneker centrum vormt op zondag 29 juli van 12.00 tot 18.30 uur weer het decor van bizarre straattheatervoorstellingen & muzikale acts. Op verschillende locaties verspreid over de binnenstad, zijn de hele middag vermakelijke en bijzondere acts uit binnen- en buitenland te zien. Elk op hun eigen ludieke manier vermaken de artiesten het publiek van jong tot oud. Dit jaar variërend van een Spaans comedyshow, en een goochelaarsact gebaseerd op het populaire tv programma ‘Mindfuck’ maar ook krijgt u hilarische opvoedkundige tips van de familie Vestdijk en ‘de roddeltantes’ nemen hun dagje uit met u door. Voor de kinderen is er een ballonnenartiest op stelten en zij kunnen hun eigen schilderij in elkaar fietsen! Hoe? Kom zelf maar kijken en aanschouw Sneek als één groot podium van straattheaterartiesten en muzikale acts, want de straattheaterdag Sneek is een uitje voor het hele gezin!

Deze acts kunt u op de straattheaterdag in Sneek verwachten:

Deux a la Tache

Dit Spaanse duo brengt de show Crack up 2.0: een dynamische, hilarische voorstelling met grappen, goocheltrucs, humor en twee gevaarlijk verschillende types. Een zelfingenomen goochelaar en zijn onervaren assistente hebben het moeilijk met elkaar en dat leidt tot absurde situaties, vol gekke grappen en een onverwacht ontroerend einde. En…wie is nu eigenlijk de ster van de show?

De Toeterix

Crazy muzikale comedyshow uit België. De Toeterman is een originele komische muzikale performance met 22 chromatisch verschillend gestemde toeters, nauwkeurig binnen ‘knijpbereik’ bevestigd op een overall, met een gevarieerd repertoire gaande van rock, pop, jazz, volksmuziek, latino & blues tot klassieke evergreens, in combinatie met jongleren, dans & evenwichtskunsten, en als extra live muziek daarbij nog een bas, ukulele en keyboards. Hij speelt letterlijk van Beethoven tot Amy Whinehouse.

Roderick Waterpas

Roderick Waterpas komt met een knotsgekke show gebaseerd op één van de toonaangevende tv shows van dit moment: “Mindfuck”-thema.

De Maharadja

Van hoog in het Tzazikistaanse Biftekigebergte komt ‘de Maharadja’. Met zijn bovennatuurlijke krachten verlicht hij stress en maakt hij stijve spieren onmiddellijk weer jong en soepel. De Maharadja is een humoristische bewerking van de eeuwenoude circusdiscipline het ‘contorsionisme’. Een ontmoeting met de Maharadja zult u niet snel vergeten!

De Roddeltantes

Zeer aparte, creatieve en gloednieuwe act van trio dames. Iet, Wiet en Riet (de vrouw van Piet) zijn een dagje uit. Zij nemen hun Weekend Story’s even Privé met u door.

Gezellig bijkletsen, mensen kijken, flaneren. Je weet het niet, misschien vinden ze er nog wel een leuke vent voor Wiet (de voorbijkomende heren kunnen enig commentaar verwachten!).

Zo voorzien de dames voorbijgangers vrolijk van allerhande nieuws en bent u weer snel op de hoogte.

De Paljas

Een acrobaat als levend standbeeld die continu andere, acrobatische en bijna onmogelijke poses aanneemt en dan weer vaststaat in een “freeze”. Hij reageert voortdurend op het publiek en stapt soms zo maar van zijn sokkel af om ook nog te jongleren.

Fiets je eigen Schilderij

Een unieke ervaring voor jong en oud (want stiekem doen de volwassenen ook graag mee!). Neem plaats op de fietsen, trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die zich mengen en jouw eigen schilderij ontstaat. Trap sneller of langzamer op de pedalen, elke keer is het weer anders. Voor het drogen van je schilderij laten we je ook werken en stap je op de droogfiets. Verbaas en verwonder je. Een super-herinnering en prachtige souvenir voor iedereen. Want je krijgt je schilderij als cadeau mee naar huis. En ondertussen leer je op speelse wijze over kunst, verf, kleuren en doorzettingsvermogen.

Geen vieze handen en kleren, lekker interactief en sportief. Geschikt voor iedereen vanaf twee jaar oud.

Ballonkunstenaar

Dit jaar ontbreekt ook de mobiele ballonkunstenaar niet. Deze keer eentje op stelten!

Spikkelszzz

Een lieve, vrolijke, kleurrijke, speelse steltenact van 2 clowneske steltenspeelsters

Zeg het met een Kaartje.

Zeg het met een kaartje is een lieve, rondlopende, mobiele act met een boodschap. Haar rok bestaat uit meer dan 50 postkaartjes om uit te kiezen met mooie teksten. Daar mag je er 1 van uitzoeken. Je kaartje kun je schrijven op haar schrijftafeltje dat ze op haar buik draagt. Uit haar hoed tovert ze een postzegel en je kunt het kaartje posten in de echte brievenbus op haar rug. Voor iedereen die een leuke boodschap wil sturen aan iemand anders, een wens wil doen voor een ander, zijn/haar liefde wil verklaren of gewoon …zo maar.

De Familie Vestdijk

Een keurig Hollands gezinnetje met twee keurige ouders (op stelten!) en een huilende baby in een veel te grote kinderwagen en een klein jongetje, ‘onze Bartje’ van zes jaar.

Alles gaat goed: tot Bartje allerlei kattenkwaad uit gaat halen, de “baby” gaat huilen, de ouders het spoor bijster raken en de situatie aardig uit de hand loopt.

Een act vol opvoedkundige tips!

Mijnheer van Fare

Mijnheer van Fare is een 30-man sterke harmonie. Alleen is de tambour-maitre de anderen uit het zicht verloren. Waar hij rechtsaf ging, gingen zij links. Hij zal het volledige spektakel in zijn eentje moeten doen. Behangen met saxofoon en grote trom marcheert hij er vrolijk op los. Verrassend en komisch en bovendien hoort u het complete orkest spelen via een draagbaar geluidssysteem verstopt in de trom, waarbij hij live op saxofoon ook nog zijn eigen muzikale bijdrage levert. Het vrolijkste eenmansorkest van Nederland. Een unieke mobiele muziekact met alle dance-classics en feesthits van toen tot nu. Flexibel, mobiel, voor binnen en buiten, voor jong en oud.

Say Cheese

Zeg je Holland dan zeg je klompen, molens en tulpen. En natuurlijk kaas! Van kaas krijgt iedereen een glimlach al ben je nog zo jong , oud of belegen. En iedereen houdt net zo van kaas als van goede muziek. Modern, ouderwets of daar tussen in. Van een klompendans tot de nederpop van Doe Maar. En van de hits van weleer tot de huidige kroegkrakers. Het Hollandse repertoire is niet stuk te krijgen! Als dat dan ook nog mobiel en akoestisch wordt gezongen en gespeeld door 2 echte kaaskoppen met gele accordeon, contrabas, drum….dan is het tijd voor feest!

Muziek

En onder de luifel bij de Febo zal blues en jazzband Ruud and The Funky People zorgen voor de muzikale opluistering in de Marktstraat. Het gehele programma met blokkenschema’s van de diverse acts liggen bij de diverse winkels en horecazaken rondom de diverse speellocaties. In juli en augustus zijn er extra koopzondagen en ook op deze zondag zullen er diverse winkels geopend zijn.