Beperkte doorgang Stationsstraat Sneek i.v.m. takelen van decor Zout West

In juli vindt er een bonuseditie Sneek Connect plaats! Op zondag 15 juli gaan we samen naar het Sneekermeer fietsen om daar te picknicken, kletsen, volleyballen en te voetballen.



Om 13.45 verzamelen wij bij de bibliotheek van Sneek. Vanaf de bibliotheek fietsen we rond 14.00 samen naar het Sneekermeer. Dit is een fietstocht van 6 kilometer, dus maximaal 30 minuten fietsen. Wij zorgen voor eten en drinken, maar neem gerust ook zelf wat mee. En… vergeet je picknick kleedje niet mee te nemen 😀



Fiets je liever rechtstreeks naar het Sneekermeer? Dat kan natuurlijk ook! De precieze locatie maken we snel bekend op onze Facebook pagina



Voor de mensen die niet kunnen of willen fietsen hebben wij enkele auto’s klaarstaan om heen en weer te rijden van de bibliotheek naar het Sneekermeer. Als jij hier graag gebruik van maakt dan is het heel fijn als jij dit aangeeft in het Facebook evenement of ons een berichtje stuurt op Facebook. Natuurlijk wordt je ook weer terug gebracht naar de bibliotheek.



Zet jezelf op aanwezig, nodig je vrienden en familie uit. Het evenement is zoals alle Sneek Connect edities gratis toegankelijk.



** In geval van slecht weer wordt het evenement uiterlijk zaterdag 14 juli om 12.00 geannuleerd