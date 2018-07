Sneker Weerman: Zomer dendert door

Sneek – Er is eigenlijk weinig nieuws te melden over het weer, de zomer dendert voort, regen van betekenis is eerst niet te verwachten. Als ik de lange termijn kaarten mag geloven, dan zou er na 13 juli de kans op een bui groter worden.

Wel is er iets over een droogte periode te vertellen. In Sneek hebben we op 24 juni nog wat neerslag gehad, 0.8 mm, 11 droge dagen nadien. We kunnen pas spreken van een droogte periode als er tenminste 20 aaneengesloten dagen geen neerslag is gevallen. Van meetbare neerslag is sprake wanneer er 0.1 mm of meer op een dag valt. Wat gespetter uit de lucht die nog geen 0.1 mm oplevert, telt dus mee als droge dag.

Hadden we gisteren nog geen last van Noordzee bewolking, vandaag is dat wel het geval. Langzaam maar zeker zal ook de zon weer terrein winnen, dit vanmiddag. De wind noordwest en is zwak, af en toe matig. De temperatuur komt rond de 21 graden uit.

Komende nacht wisselend bewolkt, 13 graden als minimumtemperatuur.

Vrijdag een meest noordelijke wind, zwak tot matig. De zon schijnt, ook wat wolken drijven over. Het wordt 22 graden in de stad.

Het weekend prima zomerweer, zon is er goed bij, een noord/noordoostenwind, 22 tot 24 graden. De eerste dagen van volgende week weinig verandering.