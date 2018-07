Fryslân zet zich in voor een circulair Europa 

Leeuwarden- Circulariteit wordt het centrale thema voor de inzet van Fryslân in Europa. Binnen de Europese Unie liggen veel kansen als het gaat om het uitbannen van afval en het beter gebruiken van grondstoffen. Met haar kennis en ervaring kan de provincie ook veel bieden aan andere Europese regio’s.

Fryslân zet in 2018 en 2019 extra in op Europese subsidies en samenwerking in projecten die bijdragen aan een circulair Fryslân en Europa en projecten op het gebied van natuur-inclusieve landbouw.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De Europese Unie staat voor grote uitdagingen. Fryslân heeft als onderdeel van Noord-Nederland veel te winnen bij een actieve inzet op Europa. Onze inhoudelijke prioriteiten zijn scherp gekozen zeker ook voor de nieuwe programmaperiode.”

Jaarplan

De provincie Fryslân grijpt de kansen die de veranderingen zoals de Brexit met zich meebrengt. Door nauwe samenwerking met andere landen en regio’s wil de provincie het vestigingsklimaat in Fryslân versterken. Dat staat in het jaarplan ‘Fryslân en Europa 2018-2019’. Het jaarplan blikt vooruit op de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 in het licht van de ingrijpende ontwikkelingen in Europa (o.a. migratie, klimaat, Brexit). Noord-Nederland ziet de veranderingen binnen Europa als een kans en wil de verduurzaming, de digitalisering en de transitie-opgaven die dit in de hele maatschappij met zich brengt, mee helpen vorm te geven.

In het jaarplan wordt ook teruggekeken op de resultaten die de Friese aanpak sinds 2016 heeft opgeleverd. In deze periode heeft de provincie 56 projecten ontwikkeld waarvan er 44 zijn goedgekeurd. Het doel tot 2020 was om 50 projecten te ontwikkelen. Fryslân heeft in deze periode met ca. € 2,9 miljoen aan provinciale co-financiering, investeringen van ca. € 28,5 miljoen Europese geld en investeringen van derden verkregen. Hieronder vallen projecten als Innofest (ter bevordering van innovatie via culturele festivals) en circulaire kennisontwikkeling.