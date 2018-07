Wetterskipsauto’s in 2023 fossielvrij

Sneek- In 2023 moeten alle Wetterskips-auto’s op duurzame energie rijden. Dit heeft het

dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloten. De komende vijf jaar worden alle

bedrijfsauto’s vervangen door auto’s die elektrisch rijden of op biogas. In totaal

verwacht Wetterskip Fryslân hiermee over vijf jaar ongeveer 700 ton aan CO2

minder uit te stoten.

Terugdringen van CO2

Wetterskip Fryslân wil de CO2 uitstoot terugdringen omdat CO2 een belangrijke

oorzaak is van klimaatverandering. Hierdoor krijgen we vaker te maken met hoosbuien

of juist perioden van droogte. Naast verduurzamen van het wagenpark neemt

Wetterskip Fryslân diverse andere maatregelen. Zo bouwt het waterschap een

installatie om biogas te produceren uit slib dat overblijft na het zuiveren van afvalwater

in de rioolwaterzuiveringen. Ook heeft het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân het

Algemeen Bestuur (AB) voorgesteld om een groot aantal zonnepanelen op zuiveringen

en andere waterschapsgebouwen te plaatsen. Het AB besluit hierover op dinsdag 10 juli

Bedrijfswagens in de buitendienst

Wetterskip Fryslân heeft rond de 180 bedrijfswagens in gebruik voor medewerkers die

gemalen, dijken, oevers en kaden beheren en onderhouden en de waterkwaliteit

bewaken in heel Fryslân en een deel van het Groninger westerkwartier. Deze

werkzaamheden vinden voor het grootste deel plaats in het buitengebied. Dagelijks

bestuurslid en portefeuillehouder duurzaamheid Egbert Berenst is daarom blij met het

besluit. “Wij werken veel met buitendiensten om ons waterklimaatbeheer zo goed mogelijk

uit te voeren. Daar is veel vervoer voor nodig en op deze manier maken we dat zo

duurzaam mogelijk.”