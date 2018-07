KM Yachtbuilders met 3 schepen naar de Hiswa te Water

Makkum – Tijdens de aankomende Hiswa te Water in Lelystad zal KM Yachtbuilders met drie schepen aanwezig zijn. Op stand B-36 zullen de Bestevaer 45 ‘Mate’, de Bestevaer 49 ‘Katharos’ en de Bestevaer 56 ‘Tranquilo’ klaar liggen om bezoekers te ontvangen.

Alle drie de schepen zijn herkenbaar als Bestevaer, naar het ontwerp van Dykstra Naval Architects, en hebben toch alledrie een eigen gezicht. Die bekende Bestevaer look is te herkennen in de scherpe boeg -het steilsteven- en in het pilot house. Maar ook de slanke rompvorm en relatief smalle achterschip met diepe, veilige kuip zijn op elke Bestevaer terug te vinden.

De Bestevaer 45 ‘Mate’ is het nieuwste jacht uit de PURE serie, en is begin dit jaar opgeleverd. Ondanks dat de PURE een serie jacht is, heeft deze eigenaar veel van zijn wensen kunnen verwezenlijken. Het uiteindelijke doel is om met dit schip de Noordwest Passage te varen. Vooral aan dek is goed te zien dat het schip veilig en stevig gebouwd is. Alle tracks zijn gelast in plaats van geschroefd en de bolders zijn aan de verschansing vastgelast. Het verticale schuifluik is ook van aluminium en heeft een patrijspoort. Er is geen verf gebruikt om het schip zoveel mogelijk onderhoudsvrij te houden. Dankzij het pilot house kan de bemanning warm en droog wacht houden in ruige omstandigheden terwijl de autopilot haar werk doet. Het houtkacheltje in de salon brengt sfeer aan het al gezellige interieur. De ‘Mate’ heeft twee dubbele hutten en een hut met een enkel bed en extra bergruimte.

“Als je van de ‘Mate’ op de ‘Katharos’ stapt, kom je wel in een andere wereld”, zegt Jildou Huisman, marketing manager bij KMY. “Deze Bestevaer 49 is een slagje groter en heeft een modern gestyled interieur. De kastjes zijn greeploos en in witte hoogglans lak afgewerkt, en de houten vloer heeft een mintgroene tint. Heel anders dan de Mate, maar dat is het leuke van custom jachten bouwen. Elke eigenaar heeft eigen wensen en ideeën. Er zijn dan ook geen twee jachten precies hetzelfde!” De ‘Katharos’ is aan dek wel geschilderd en heeft een stoere zwarte carbon mast en ook de radarpaal achterop is van carbon. Maar ook hier weer die diepe kuip waar je beschut bent van spray en wind. “Vooral op tochten met ruig weer geeft die diepe kuip een veilig gevoel”, vertelt Jildou.

De Bestevaer 56 ‘Tranquilo’ is eigenlijk een ‘boot met een verhaal’. De eigenaar vaart voornamelijk solo en heeft ook solo al tweemaal de Noordwest Passage gevaren (in 2012 en 2017). En sommige mensen zullen haar herkennen van de foto waarbij het schip ingevroren in ijs en sneeuw in Noord-Canada ligt. Sinds 2007 heeft ze ruim 150.000 mijl in het logboek staan, en is ze binnen beide poolcirkels geweest. Hoewel het exterieur er klassiek uitziet door de geverfde romp en het flush teak dek, heeft ook de ‘Tranquilo’ een strak en modern interieur. Benieuwd naar het verhaal bij dit schip? De eigenaar zal zelf aanwezig zijn op de Hiswa en vertelt er graag over.

Goed om te weten is dat zowel de Katharos als de Tranquilo ook te koop zijn, dus de Hiswa is een ideaal moment voor geïnteresseerden om aan boord te kijken! Iedereen is welkom, er hoeft vooraf geen afspraak gemaakt te worden.