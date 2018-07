Externe inspecteur: “Veiligheid bij Empatec Groenafdeling in orde”

Sneek- Donderdag en vrijdag jl. is door een inspecteur van de certificatie-instelling BSI gecontroleerd of de Groenafdeling van Empatec zich aan de richtlijnen voor veilig werken houdt. ”Empatec doet het wat dat betreft zeker net zo goed of misschien wel beter dan het gewone bedrijfsleven,” aldus de inspecteur.

Veiligheid staat voorop

De inspecteur heeft meerdere werklocaties bezocht en is op een paar puntjes na dik tevreden. De uitslag van de audit is positief. Empatec mag daarom de VCA* certificering blijven voeren. Dit geeft aan dat Empatec veilig werkt, dat is een vereiste voor veel klanten. Volgens de inspecteur doet Empatec absoluut niet onder voor het reguliere bedrijfsleven. De interne KAM-coördinator van Empatec vult aan: “We zijn blij met de positieve uitslag. Maar…Het kan natuurlijk altijd beter, daar blijven we uiteraard aan werken!” Eén van de medewerkers van Empatec Groen vertelt: “Ik ben blij dat de keuring goed is gegaan. Wij waren uiteraard al veilig aan het werk, mooi dat dit nu door een externe partij bevestigd is.”

*Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt er voor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft VCA-certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet.

Over Empatec

We zijn een normaal bedrijf met bijzondere mensen. Dát is wat we zijn. Vroeger waren we de Sociale Werkvoorziening. Nu zijn wij het bedrijf dat in ‘Ús Fryske Mienskip’ inkomen, groei, identiteit en zelfstandigheid realiseert voor iedereen met een beperking. Dit doen wij op een economisch gezonde manier. Dat is wat ons drijft en waarvoor we het doen.

Foto is gemaakt door Empatec. De Groenafdeling heeft de opdracht gekregen om de nieuwe perken rond de 11-steden fontein in Franeker schoon te maken en te onderhouden.