Denen geïnspireerd door Fryslân 

Leeuwarden- Vertegenwoordigers van de Deense regio rond Aarhus gaan met nieuwe ideeën naar huis. De Denen trokken van donderdag tot en met zondag door Fryslân. In het kader van internationale uitwisseling van regio’s binnen het LEADER-project, bezocht het gezelschap onder meer het LF2018-project Potatoes Go Wild op het Bildt, de Alde Feanen en de Bidler, multifunctioneel centrum in Wergea.

De dertig vertegenwoordigers van de gebieden Favrskov en Syddjurs, met in hun kielzog een klein aantal Ieren met wie ook Friese contacten gelegd zijn, lieten zich in Noordoost- en Noordwest-Fryslân inspireren over levendigheid en aantrekkingskracht van een plattelandsgebied rond de stad; zeker met Leeuwarden-Fryslân 2018 dit jaar een belangrijk thema. Streekwurk van provincie Fryslân zette het uitgebreide programma op.

Gedeputeerde Johannes Kramer: ‘De Deenske besite waard traktearre op in fol programma, wêrby’t we sjen lieten hoe’t we de kwaliteiten fan ús lânskip ynsette foar de leefberens fan bewenners mar ek as oantreklik oanbod foar de besiker. It Fryske krewearjen foar foarútgong is typysk fan ûnderop, mei in dúdlike eigen miening en meitinken. De Denen hawwe in selde mentaliteit, wêrtroch’t we in soad fan inoar opstekke.’

Het bezoek volgde op een reis vorig jaar van Friezen uit zes dorpen naar de regio rond het Deense Aarhus, destijds Culturele Hoofdstad van Europa. LEADER, het Europese programma voor plattelandsontwikkeling, maakt dit soort uitwisselingen mogelijk: regio’s inspireren elkaar met hun verhalen over hun initiatieven om hun omgeving vooruit te helpen.

Subsidieprogramma LEADER

Een belangrijk uitgangspunt voor het Europese programma voor plattelandsontwikkeling LEADER is, dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat om projecten die door inwoners uit het gebied worden opgezet. Vertegenwoordigers uit de streek, de streekambassadeurs in de Local Action Group, adviseren over het toekennen van LEADER-subsidie. In Fryslân kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordoost- en Noardwest-Fryslân subsidie aanvragen.

