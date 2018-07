Aftrap Simmertime 2018 en Fryske Priuwerij bij Lokaal 55 Sneek

Sneek- Vanmiddag vond bij Lokaal 55 in Sneek de kick-off plaats van het Fryske muzykspektajel Simmer Time 2018 en de Fryske Priuwerij. Alle medewerkers en artiesten waren hierbij aanwezig. Achttien jaar na dato, in het jaar van LF2018, komt er een ‘Simmertime nieuwe stijl’ over het behoud en het doorgeven van de Friese cultuur, natuur en taal. SimmerTime 2018 wordt georganiseerd door de Stichting Jou It Troch (JIT) van de zangers Syb van der Ploeg en Piter Wilkens.

Dit reizend muziektheater wordt in een grote circustent gespeeld. De ambiance van de ‘Simmer 2000 reünie’ komt terug in Heerenveen. Dokkum en Franeker. De line-up van 2000 wordt versterkt met jonge talenten en een bijzondere special guest. Het grote gemis bij Simmertime 2018 is natuurlijk de inspirator Rients Gratama die in dit programma postuum wordt geëerd.

In het twee uur durende programma zal de rijke Friese historie en de mondiale toekomst van Friesland, op een theatrale en humoristische wijze op het toneel verschijnen. Een drietalige voorstelling vol liedjes en sketches. Met meet and greets en een Fryske priuwerij die voor elke show plaatsvindt op het festivalterrein.

Fryske Priuwerij – Lekker Ite mei Reitse!

Het terrein is sfeervol ingericht en voor het concert is er de Fryske Priuwerij en na het concert een afterparty met hapjes en drankjes, muziek en meet & greets.

Vooraf aan de SimmerTime concerten is er op het festivalterrein een Fryske Priuwerij waar gebruik wordt gemaakt van regionale streekproducten. De presentatie is in de vorm van een foodtruck festival en het menu is samengesteld door Reitse Spanninga, natuurlijk staan er Friese gerechten op het menu.

Kok Reitse Spanninga onthulde vanmiddag samen met Syb van der Ploeg de grote banners van het spektakel. Daarna was er voor genodigden gelegenheid om ook daadwerkelijk te proeven van de Fryske Priuwerij:

Gerookte Fryske paling van Ale de Jager • Mini “ganzen hotdog” met Oliehoorn piccalilly crème • Biologische charcuterie van Fryske slagers met heerlijke tomaten chutney • Licht gebonden Biltse preisoep met spekjes • Fryslân Burger met Oliehoorn burgersaus • Krokante Fryske frietjes van Borger aardappels.*) • Assortie van Boeren tsiis Met zachte Oliehoorn mosterd, • Oranjekoek iis, sûkerbôle iis, fryske dúmkes iis van Romke de Jong uit Gorredijk op een hoorntje.

Voor meer info: https://www.simmertime2018.nl

Foto’s Henk van der Veer