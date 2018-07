‘t Waterpoartsje lanceert haar 1e biertje: Cerveza met maatschappelijke impact

Sneek- Bier met een verhaal. Zo laat dit initiatief zich het beste verwoorden. Gestart in april 2018, door drie gedreven vrienden die de maatschappelijke betrokkenheid en vooral ook plezier in Sneek willen bevorderen. Een beweging van Snekers, voor Snekers, door Snekers. De initiatiefnemers? een creatieve Sneeker zakenman, een vernieuwer van het Sneker voortgezet onderwijs en een innovatieve ICT-er. Vraag die op tafel lag tijdens een etentje: Wat zou je doen als je nooit meer hoeft te werken? De ene wilde nog wel eens een brouwerij beginnen, de ander zocht het zakelijke avontuur en de derde wilde graag zijn energie meer richten op de lokale gemeenschap in plaats van -alleen- de randstad. Resultaat? Het missie statement van ’t Waterpoartsje: “ut stimúleren fan plezier en ut fergroaten fan maatskapleke betrokkenheid in’e Sneker gemeenskap.”

Alle drie een drukke baan waarin al de nodige energie gaat zitten. Waarom dan toch 150% gedreven om dit mooie initiatief van de grond te krijgen? Antwoord: er is niets mooier dan je hard maken voor iets waar iedereen trots op is: plezier, gemeenschap en ons stadje Sneek. Met de Sneker Waterpoort als icoon proberen zij Sneek op moderne en innovatieve manier op te schudden en de aandacht voor plezier en gemeenschap te stimuleren. Belangrijk uitgangspunt: Een Waterpoartsje drink je nooit alleen, maar met je vrienden!

Geïnspireerd door het gedachtegoed “Open Source” uit de wereld van ICT, kent ook dit initiatief een “community gedreven aanpak”. Als de gemeenschap er blij van wordt en iedereen kan meedoen, dan doen we het goed! Hiertoe is er een stichting opgericht (Stichting ’t Waterpoartsje) die gebaat is bij iedere verkoop van ’t Waterpoartsje bier: ieder flesje doneert € 0,25 aan de stichting. Alle “kwartjes” bij elkaar worden via deze stichting besteed aan de missie: plezier en gemeenschap bevorderen in Sneek. Het ultieme doel? Dat kan niet gek genoeg! De vrienden houden van grote dromen en zetten kleine stappen. “Wat zou je ervan denken als er uiteindelijk in het centrum van Sneek en mooie Sneker brouwerij komt te staan? Met op de tap het icoontje van onze Sneker Waterpoort, en gerund door lokale Snekers in een maatschappelijk betrokken setting. Denk bijvoorbeeld aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zou toch fantastisch zijn?!”

Nadat het eerste idee er was, zijn de drie hun netwerk gaan vragen om hulp. Dat kwam al snel op gang. Er is een club van 100 medebrouwers opgericht (KlupFan100) die allen hun steentje bijdragen. Voorwaarden van deelname is; ambassadeurschap, meedenken, meebouwen, € 100,- lappen en bij het bestellen van een biertje in Sneek de vraag te stellen “Hest ok un Waterpoartsje”. Erelid en “echte Sneker” Mark Eldering heeft het trio enorm geholpen vanuit zijn nieuwe bedrijf Sneeck (www.sneeck.nl). Al snel volgenden meerdere sponsoren die wilden bijdragen aan “een goëd gefoël!”.

Het is bijzonder om te zien hoeveel je op gang kunt krijgen met een gemeenschappelijk verhaal, humor en plezier. Door middel van het filmen van de belevenissen in hun avontuur kunnen de mensen in de Sneker Gemeenschap (en daarbuiten) meeleven met de avonturen van het trio. Zo is er Sneker Kolkwater gebruikt in het brouwproces en is het water gewijd door de Sneker Pastoor!

Vrijdag 13 juli wordt het biertje gelanceerd op een unieke plek in Sneek en zullen we samen met de “KlupFan100” dit feestelijk gaan vieren! Vanaf zaterdag 14 juli is het biertje in de horeca te verkrijgen, onder andere bij:

It Fuarunder

Lokaal 55

De Walrus

Biercafé 3B

Irish Pub “de poort van Cleef”

Weduwe Joustra

Meer informatie op www.waterpoart.frl