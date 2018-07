Diana den Boon exposeert in Antonius ziekenhuis

Sneek- De komende drie maanden hangt de cardiologie afdeling van het ziekenhuis vol met de werken van Diana den Boon. De Lemster schilderes stelt vooral uiterst realistische werk tentoon. Diana den Boon, is zo’n 5 jaar geleden begonnen met schilderen. Zonder specifieke opleiding, behalve de modeacademie in Den Haag. Diana heeft het schilderen eigen gemaakt door veel te oefenen en veel te kijken.

,,Mijn specialiteit is het maken van portretten van koeien’’, vertelt Diana. ,,Maar ook het in opdracht schilderen van huisdieren is een specialisme. Ze weet het karakter en de typische uitdrukking van het dier precies vast te leggen! Mensen zeggen vaak dat mijn werk heel realistisch is. Hun geliefde dieren komen haast tot leven, is veelal de ervaring. Een groter compliment kun je als schilderes niet krijgen.’’Het meeste werk wordt gemaakt met acryl verf maar Diana gebruikt voor portretten liever olieverf, je kan eindeloos mengen en als het een dag tegen zit pak je het de volgende dag gewoon weer op, dan is het nog nat.

Diana den Boon heeft in Lemmer aan Spaanderbank 17 een eigen schilder-atelier waar ze op de woensdag middag en avond ‘Open atelier’ heeft, daar begeleid ze haar cursisten naar een mooi eind resultaat. In haar Atelier hangt uiteraard eigen werk, maar geeft ze ook workshops (Dikke Dames) en diverse schilderfeestjes (Party with Paint). Diana: ,,Van kinderpartijtjes, vrijgezellenfeestjes tot teambuildings uitjes en alles wat er tussen zit. Het is heerlijk om mensen met schilderen een leuk feestje te bezorgen.’’

Voor een indruk van haar werk: (www.dianadenboon.nl) of informatie: info@ddbdesign.nl

Het werk is tot 5 okt. te bezichtigen in het ziekenhuis.