Team Xquise overall winnaar Schuttevaerrace

Stavoren – De Schuttevaerrace 2018 was een daverend succes. Overall winnaars van het evenement is het team van de Xquise met bemanning Okke van Mourik, Henrieke Prins en Sione Jongstra uit Utrecht.

We kijken terug op een mooi evenement met veel zon, goede wind en een succesvolle introductie van de nieuwe verkorte baan. Deze bestond uit een nieuw zeil-, fiets- en looptraject tussen de verschillende Waddeneilanden. Dirk van der Zee, voorzitter van de Schuttevaerrace: “Wij kunnen terug kijken op een mooi evenement. Wij hebben van de deelnemers alleen maar positieve geluiden gehoord over de nieuwe verkorte route. Al met al was het een succesvol weekend met prachtige omstandigheden voor zowel de zeilers, fietser en lopers, maar ook zeker voor het comité en de vrijwilligers was het geslaagd evenement.”

De Schuttevaerrace heeft twee klasseringen waarin verschillende Friezen hebben gestreden om de titel. In klasse 1 heeft Okke van Mourik uit Utrecht samen met zijn team Xquise de hoofdprijs binnengesleept. De eerste Fries in het klassement is Durk-Jorrit van der Eems en zijn team uit Gorredijk. In klasse 2 is Steven Neijenhuis samen met zijn team de winnaar van de race. Tjitse Zandstra met team Catch Me uit Gorredijk zijn met de tweede plaats de Friese opvolgers.