Mixteam Makkum-Sneek-Terschelling 2e in Kameleonrace

Terherne – Afgelopen zaterdag vond de 13e editie plaats van de Kameleonrace in Terherne. Dit jaar was de Kameleonrace genomineerd voor het Nederlands Kampioenschap in eerste en tweede klasse en het kuikenklassement. Met temperaturen die de 25 graden ruimschoots passeerden, beloofde het een warme en loeizware roeirace te worden..

Met 69 deelnemende sloepen was het een hele organisatie om alle teams op tijd aan de start te laten verschijnen. Vanaf 12:00 uur startten de sloepen om de minuut bij de Heerenzijlbrug. De route leidde hen over de Terkaplester Poelen en het Akkrumerrak, door de Meinesleat en langs het Kameleoneiland, richting de Goïngarypster Poelen om vervolgens weer te finishen bij de Heerenzijlbrug. Tijdens de wedstrijd bleek de temperatuur en de volle zon, voor een heftige race te zorgen. Vooral in de Meinesloot en rond het Kameleoneiland was het afzien voor de roeiers. Daarentegen waren er ook stukken bij de Goïngarypster poelen waar de wind vol op de sloep stond, genoeg afwisseling voor de roeiers. De wedstrijd kon door het publiek gevolgd worden vanaf de Heerenzijlbrug, op de praam ‘de Komelker en bij Foodbar Picknickers.

Na de race verplaatsten de festiviteiten zich naar Paal 43 in het Kameleondorp. Hier konden deelnemers en publiek genieten van muziek en een hapje en drankje, waarna om 18:00 uur de prijsuitreiking van start ging. De eerste plaats Algemeen Klassement Dames was voor deTrewes 3 uit Aldeboarn, de tweede plaats voor de Magna Frisia, die voor deze gelegenheid een mixteam vormde met roeisters van de IJsselmeerminnen, de Lutine en de Beluga. De derde plaats was voor de dames van de Egbert Wagenborg van Terschelling. Bij de heren was de eerste plaats voor de Grutte Bear uit Joure die de race voor de derde achtereenvolgende keer besliste, de tweede plaats voor de Trewes 2 uit Aldeboarn en de derde plaats voor de Toverbal uit Berltsum. (foto archief)