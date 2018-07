Column: Een verdiende pluim

Een verdiende pluim

Ik weet het. Het gebeurt niet al te vaak dat op deze plaats pluimen worden uitgedeeld. Sterker nog, dat gebeurt hoogstzelden. Maar nu is het zover. And the winner is…. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, de KNVB. De burelen in de Zeister bossen worden zelden gevuld met bloemen en lauwerkransen voor het uitgestippelde beleid. Dat is terecht. Als je de grote hoeveelheden nutteloze rapporten, die anoniem in diepe bureauladen terecht zijn gekomen, bij elkaar optelt, kun je een pakhuis vullen. Triest dieptepunt tot nu toe het gedraai en gesol in het kader van de voetbalpiramide. Maar nu is het dus tijd voor een welgemeend compliment.

Directeur Amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee en zijn mensen hebben een nieuwe kalender opgesteld met ingang van dit net afgesloten seizoen. Een experiment, dat voorzag in een late start (pas eind september) van de competitie. Daarvoor was de bekerstrijd in de poulefase aan de orde. Iedere voetballer, onder het niveau Hoofdklasse, kon zodoende redelijk soepel opstarten. Veel clubs startten hun voorbereiding direct na de bouwvak. Gevolg: redelijk complete selecties, minder nerveuze bestuurders die zagen dat hun vrijwilligers en supporters nog aan een van de ‘Costa’s’, op het water of de camping vertoefden en zo waren er nog wat voordeeltjes.

De “keerzijde” van de medaille was dat de nacompetities relatief laat begonnen en dat er minder ruimte was voor dubbele confrontaties. Een en ander heeft positief uitgepakt. Ik heb vrijwel geen wanklank vanuit, zoals dat in het politieke jargon zo fraai verwoord wordt, ‘het veld’ vernomen. Zelf was ik getuige van de titanenstrijd tussen de v.v. Heeg en v.v. Waterpoort Boys, begin juni in Heeg. Het was “do or die”, waarbij de spanning de matige kwaliteit ruimschoots verbloemde. Bovendien eindigde het verhaal met een, altijd bloedstollende, strafschoppenserie. Een week later vond de clash tussen HJSC en, of all places, SC Kootstertille plaats. Als ik de berichtenstroom mag geloven was het een kansloze missie maar desalniettemin een prachtige ervaring voor de ruim honderd meegereisde supporters. Voor de oudere groenhemden zal er een vleugje “Loppersum gevoel” uit lang vervlogen tijden opgespeeld hebben.

Een pluim dus voor Van der Zee, die, en dat was wel een beetje jammer, het niet nodig vond een woordje te spreken tijdens de huldiging van SV Spakenburg op de rubberen toendra van South Park.

Prestatief gezien hield het allemaal niet over in GrootSneek. Nijland, Heeg en Scharnegoutum promoveerden. Chapeau. Op de grens van recreatief en prestatief voetbal haalde SWZ zm het reeds vroegtijdig aangekondigde kampioenschap op indrukwekkende wijze binnen en haalde HJSC het dus net niet. In de stad betreuren we de degradatie van SWZ Boso Sneek zondag en Waterpoort Boys. Het was trouwens helemaal niet het “jaar van de stad”. ONS Sneek redde met behulp van Spijkenisse het vege lijf op de allerlaatste speeldag en ook Black Boys en LSC eindigden teleurstellend diep in het rechter rijtje. Tenslotte moest ook TOP de degradatie naar de vierde klasse accepteren. En dat viel mij, gezien de samenstelling van de selectie, toch wel wat tegen. Die vierde klasse wordt volgend jaar sowieso een heel leuke klasse voor deze regio. Dankzij Jan Dirk en kornuiten hebben we meer dan tien weken om ons nu al te verheugen op het seizoen 2018-2019.

Gerard van Leeuwen