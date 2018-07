Column: Een goed testament. Warm aanbevolen vóór je op zomervakantie gaat.

Een goed testament. Warm aanbevolen vóór je op zomervakantie gaat.

Nog even en veel gezinnen trekken er weer op uit. Ook Marcel en Marianne, samen met hun tienerdochter Lynn. Ze zijn niet getrouwd maar wonen wel al jaren samen in een koopwoning. Hun vakantie is door het bergbeklimmen avontuurlijk, maar ook gevaarlijk. Ze vroegen ons of ze nog iets moesten regelen, voor ze op vakantie gaan.

Wij antwoordden Marcel en Marianne dat ze er goed aan doen om nog vóór de vakantie na te denken over een testament. Daar zijn meerdere redenen voor. Als je niet getrouwd bent, dan betekent dit dat jij en je partner niet van elkaar erven als één van beiden overlijdt. Zonder testament erft dan alleen dochter Lynn. In een testament kun je ook je partner tot erfgenaam benoemen.

Als je bij je notaris komt om je testament te bespreken, komt ook het samenlevingscontract aan de orde. Als je dat nog niet hebt, word je geadviseerd zo’n samenlevingscontract bij je testament af te sluiten. Alleen voor getrouwde en geregistreerde partners bestaan er namelijk wettelijke regels bij overlijden en scheiden. In een samenlevingscontract kunnen ook ongetrouwde partners hierover goede afspraken maken. Met een samenlevingscontract naast je testament wordt je partner bovendien beschermd tegen aanspraken van jullie kinderen als één van jullie overlijdt. Een samenlevingscontract levert ook fiscaal voordeel op: partners komen eerder in aanmerking voor de hoge vrijstelling voor de erfbelasting. En om in aanmerking te komen voor partner- of nabestaandenpensioen, is bij veel pensioenfondsen een samenlevingscontract zelfs verplicht.

Dan nog even dit. Lynn is nog geen achttien. Waar getrouwde ouders van een minderjarig kind doorgaans samen automatisch het ouderlijk gezag hebben, hebben ongetrouwde ouders dat niet. In dat geval moet na de erkenning van het kind door de vader, het zogenaamde gezamenlijk gezag bij de rechtbank worden aangevraagd. Als beide ouders het gezag hebben en één van hen overlijdt, blijft de ander het gezag uitoefenen. Deze ouder kan dan beslissen over de verzorging en de opvoeding van het kind. Als ook de laatste ouder van een minderjarig kind overlijdt, wijst de rechter een voogd aan, tenzij de ouders in hun testament een regeling hebben getroffen.

Je kunt in een testament dus een voogd aanwijzen die de verzorging en opvoeding van je minderjarige kinderen van je overneemt. Bovendien zorgt de voogd voor het beheer van je erfenis. De voogdij eindigt als je kind achttien jaar wordt. Dan zijn ze meerderjarig en krijgen ze de vrije beschikking over hun erfenis. Als je achttien jaar nog te jong vindt voor je kind om de hele erfenis in handen te krijgen, kan je in het testament een bewindvoerder benoemen. Deze beheert dan je erfenis totdat je kind de in je testament genoemde leeftijd heeft bereikt.

Je testament regelen hoeft niet per se vóór de zomervakantie, maar het is voor veel ouders wel een mooi moment om het te doen. Als alles goed geregeld is ga je immers een stuk geruster op reis. De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen wenst iedereen een veilige en fijne zomervakantie!

