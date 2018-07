Column: Dagelijkse sleur

Dagelijkse sleur

Ik heb Bert en Joke voor het eerst bij me in de spreekkamer. Op mijn vraag wat ik voor ze kan doen antwoordt Joke ‘Ik vind er gewoon helemaal niets meer aan’. ‘We ervaren ons leven als leeg en saai, vult Bert aan’. Ik vraag ze om een dag uit hun leven te beschrijven. Joke steekt van wal. ‘Iedere dag begint met vroeg opstaan, wassen, aankleden, ontbijten, kinderen naar school brengen, werken, kinderen ophalen, boodschappen doen, koken, eten, kinderen op bed brengen en dan ploffen we op de bank, kijken televisie en gaan op tijd naar bed. Ik vraag me wel eens af, waar doe ik het voor?’ ‘En in de weekenden komen we eigenlijk tot weinig meer, de energie om iets te gaan doen ontbreekt’, aldus Bert.

Veel mensen ervaren van tijd tot tijd sleur op één of meerdere terreinen. Sleur wordt in de literatuur omschreven als ‘een saaie, vervelende, altijd dezelfde gang van zaken’.

Waarom raken mensen hun dagelijkse routine helemaal zat? Vaak omdat ze betekenis missen. Het gevoel dat je iets bereikt, dat je iets nuttigs doet, dat je daden betekenis hebben ontbreekt. Het levert geen energie meer op.

Wanneer ik dit met Bert en Joke bespreek herkennen ze dit wel. Joke met name op het gebied van werk. Haar baan is te makkelijk en saai voor haar en ze zou graag meer verantwoordelijkheden en afwisseling willen. En Bert op het gebied van de relatie. Hij vindt dat Joke en hij prima samenwerken en hun ‘gezinsbedrijfje’ runnen, maar hij mist haar als liefdespartner. Graag zou hij meer quality-time met haar doorbrengen en samen de passie terugvinden die er ooit was.

Onze volgende gesprekken zullen gaan over het vinden van een nieuwe balans tussen alle rollen die Bert en Joke in deze levensfase hebben. Hoe willen ze die invullen en combineren? Hoe zouden ze weer betekenis kunnen gaan ervaren, zodat er weer energie zal gaan stromen?

Daarnaast besluit Joke om in een gesprek met haar baas aan te geven hoe ze zich voelt en waar haar ambities liggen. Ze pakt dit zelf buiten onze gesprekken om op.

