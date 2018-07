Column: Angstige patiënten verdienen een lieve tandarts!

Veel mensen mijden al jaren de tandarts. Als het gebit verstoken blijft van goede tandzorg, dan kan dat behoorlijke gevolgen hebben. Als er angst voor de tandarts is, zal de angst voor de tandarts verder groeien, naarmate men langer niet gaat. Enerzijds angst voor de behandeling, maar mogelijk ook angst voor de financiële gevolgen. In deze column ga ik in op angst voor de tandarts en de Lieve Tandarts.

Angst voor de tandarts

2,5 miljoen Nederlanders zijn bang voor de tandarts, een half miljoen mensen is extreem angstig. De meeste extreem angstige patiënten mijden de tandarts 7 jaar lang, zo blijkt uit onderzoek. De gevolgen laten zich raden. Niet iedereen gaat dus naar de tandarts en angst is een belangrijke factor. En voor mij als tandarts vind ik het een hele uitdaging, maar ook mijn plicht om ook deze mensen te helpen.

Weer naar de tandarts

Het gebeurt regelmatig dat er patiënten in mijn praktijk komen die meer dan 10 jaar geen tandarts bezocht hebben. Het is belangrijk dat de tandarts oog heeft voor de angst die de patiënt heeft. Om de patiënt gerust te stellen, is de inrichting van de praktijk belangrijk. Zowel een rustgevende spreekkamer als een speciale ruimte om te relaxen en tot rust te komen, voor en na de behandeling. Daarbij hoef ik niet te vertellen dat het hele team van de tandarts vriendelijk en begripvol moet zijn met aandacht voor de patiënt.

Bij de kennismaking wil ik eerst meer weten over de patiënt en probeer ik erachter te komen waarom iemand niet naar de tandarts is gegaan. Dan stel ik mijn aanpak voor en maken we een vervolgafspraak om te kijken wat de status is van het gebit. Bij de eerste afspraak behandel ik dus nog niet, om zo ook een vertrouwensband op te bouwen.

Positief resultaat

Als we in kaart hebben waar de aandachtspunten liggen, dan bepalen we in overleg het behandelplan. Stapje voor stapje voeren we dan het behandelplan uit. Daarbij is het streven dat het gebit van de patiënt weer gezond wordt en de mond de kans krijgt om te herstellen. Eigenlijk geven we mensen een nieuw leven. Een leven met een gezond gebit betekent dat er weer gelachen kan worden zonder schaamte. Maar er zijn ook vele andere positieve gevolgen voor de gezondheid. Zoals een betere spijsvertering en minder kans op hartproblemen.

De Lieve Tandarts

Met onze tandartspraktijk hebben wij ons aangesloten bij De Lieve Tandarts. Dit is een organisatie die een keurmerk geeft aan ‘lieve tandartsen’. Het doel is om alle Nederlanders naar de tandarts te krijgen en dit sluit goed aan bij mijn streven om zoveel mogelijk mensen een gezond gebit te bezorgen. Het keurmerk bestaat onder meer uit oprechte aandacht voor de patiënt. En natuurlijk moet je als tandarts ook ‘lief’ zijn. Als je dus moeite hebt om naar de tandarts te gaan, kijk eens bij jou in de buurt of er een Lieve Tandarts is. Dan weet je dat hij of zij er alles aan zal doen om je goed te helpen.

Frank Post

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angst patiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties. www.tandartssneek.nl