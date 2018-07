Arriva bussen in Fryslân klaar voor de Elfwegentocht

Sneek- Van 1 tot en met 14 juli draagt ook Arriva bij aan de Elfwegentocht. Alle bijna 200 bussen in de provincie Fryslân rijden tijdens de Elfwegentocht op HVO. De Elfwegentocht is een evenement in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 en stimuleert het fossielvrij reizen in Fryslân. De tanks van de Arriva bussen in Fryslân zijn nu en de komende twee weken volledig gevuld met HVO- CO2Fuel. Deze brandstof levert ten opzichte van reguliere diesel een reductie van de uitstoot van CO 2 met 89 procent en geeft daarnaast een substantieel lagere uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof.

Het reizen met OV is al duurzaam en Arriva maakt de bijdrage aan het milieu nog groter. Gedurende de Elfwegentocht rijdt het bedrijf met alle bijna 200 bussen in de provincie op HVO : Hydrotreated Vegetable Oil. Deze brandstof is gemaakt van plantaardige resten en daarmee fossielvrij, klimaatneutraal en draagt bij aan afvalvermindering. De HVO vervangt het gebruik van reguliere diesel. Deze brandstof zorgt ten opzichte van reguliere diesel voor een reductie van de uitstoot van CO 2 met 89 procent en geeft daarnaast een substantieel lagere uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof.

Elfwegenabonnement

Tijdens het evenement maakt Arriva voor iedereen het reizen met OV zo aantrekkelijk mogelijk door het Elfwegenabonnement in te zetten. Dit abonnement brengt de busreiziger van 1-14 juli in de provincie onbeperkt van A naar B tegen het aantrekkelijke tarief van €20,18 (trein & bus Arriva €40,36).