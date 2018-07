Sneek komt tot leven voor Lekker Sneek

Sneek – Ondernemers op de Marktstraat en de Wijde Noorderhorne waren zondagmorgen om 7:15 uur al in actie om de pagode-tenten in gereedheid te brengen voor de schare publiek die ze in de loop van de middag verwachten.

Jan Sjoerd de Vries van Bierkafe 3B aan de Wijde Noorderhorne overwoog zijn terras nog even een stukje door te trekken voor deze schone gelegenheid en Jan van Omme van de Irish Pub op de Marktstraat was inmiddels druk aan het sjouwen met bartafels om het geheel, dat nu nog in een vrij prematuur (lees kaal) stadium bevond, gezellig te maken. Gezien het mooie weer dat de Sneker Weerman voor Sneek in petto heeft vandaag en de komende dagen, wordt het een middag voor in de boeken.

Lekker Sneek Zomer 2018 duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Het is koopzondag, er is van alles om te proeven, zowel vloeibaar als vast, er is muziek, straattheater en de kids kunnen zich uitleven op het grote Waterpoort springkussen! Wat houdt u tegen. Van de opbrengst gaat jaarlijks een gedeelte naar het goede doel, dit jaar het Hospice Sneek.