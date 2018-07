Friese DJ wint Award Kunstbende Festival 2018

Het Iepenloftspul is een gelaagd, avontuurlijk en bij vlagen absurdistisch theaterstuk over dwalen en dromen. De vele, vaak nog onbekende, aspecten van het Tsjûkemar komen aan bod: de verzetsheld Lodo van Hamel, het verdronken dorp bij Rohel en de zussen Tsjûke en Maarch. Durven dromen! Dat doet het Bantegaaster Iepenloft, dat toestemming heeft gekregen om te spelen op Marchjepôle, een eiland in het Tjeukemeer. Het eiland is één en al bedrijvigheid en half Bantega heeft bezit genomen van de Marchjepôle, zo lijkt het. Durven dromen was ook één van de meest karakteristieke eigenschappen van Lodo van Hamel. Deze tragische held moest als spion het verzet in Nederland in kaart brengen en info doorbrieven aan de Engelsen en de Nederlandse regering in ballingschap.