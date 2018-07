Definitieve internationale doorbraak voor Sjoklup Lutkewierum

Sneek – De internationale trommel- toeter- en sjoklup Lutkewierum breekt nu echt internationaal door. In het verleden werd al 4 keer opgetreden in Duitsland, maar nu komen de aanvragen toch echt uit meer landen. Zo gaat het roemruchte korps uit het kleine dorp Lutkewierum van 20 t/m 24 juli a.s. op reis naar het prachtige Cisternino in het zuiden van Italië. Dweilorkest de Ûtlopers uit Sneek was hier vorig jaar al te gast en heeft toen zoveel reclame gemaakt voor Lutke, dat de organisatie wel heel benieuwd werd. Na het bekijken en beluisteren van wat YouTube filmpjes was men overtuigd, ‘Die club moeten we hierheen halen’.

Het dorps-orkest zelf heeft totaal niet in de gaten wat ze te wachten staat, grote drommen met prachtige Italiaanse meiden zullen na het zien en horen van dit orkest in katzwijm vallen. Zoiets hebben ze daar nog nooit gezien en meegemaakt. Tambour-maître Wiebe Strohalm: “Ik ben bezig met een spoedcursus Oost-Duits, want je moet die arme mensen toch een beetje fatsoenlijk te woord staan”.

Italiaanse vlag

Speciaal voor deze trip zijn extra nummers ingestudeerd zodat het publiek zich zoveel mogelijk thuis voelt. Ook zijn de uniformen ietwat aangepast en dragen de korpsleden groen ondergoed zodat het geheel inclusief het bestaande rood/wit goed past bij de Italiaanse vlag.

Tevens is er hard geoefend op het spelen en tegelijkertijd hardlopen, zoals de beroemde Italiaanse formatie “Bersaglieri” van the Royal Italian Army al decennia lang door Europa heen rennen. Dat viel niet mee want Lutkewierum wil het vooral op snelheid winnen natuurlijk.

De vrijdag, zaterdag en zondagavond zal het Friese korps optredens verzorgen tijdens de Sneekweek-achtige feestdagen in het kleine Cisternino met z’n 12.000 inwoners. De mannen van het korps kijken erg uit naar deze trip, vooral omdat ze overdag ook mogen gaan kijken bij Italiaanse boerenbedrijven. Douwe Deurdouwer: “ben benieuwd of ze daar ook vaseline gebruiken bij het melken”. Gurbe Hitsinga: “ja, ik ook”

De reis wordt gemaakt per vliegtuig en dat is toch wel een dingetje, geen van de bandleden heeft ooit een vliegtuig van dichtbij gezien, laat staan gevlogen. Afgelopen week heeft het gehele korps de cursus “I dare to Fly” schriftelijk afgerond. Van de 9 zijn er 2 met lof geslaagd. De overige 7 leden hebben in september een herexamen. Dus of ze op tijd aankomen ………….. ?

Volgend jaar (2019) bestaat Lutkewierum 35 jaar en zal dat groots gevierd worden. Daarover later meer. Eerst maar kijken hoe het in Italië af gaat lopen …………….