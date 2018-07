Concert countertenor Sytse Buwalda en luitist David van Ooijen in Sneek

Sneek – In het kader van de zomerconcerten van Sneek Vocaal komt op 15 juli Nederlands bekendste countertenor Sytse Buwalda naar de Doopsgezinde Kerk in Sneek. Hij zal begeleid worden op luit door David van Ooijen. In “Songs of Life and Death” nemen Sytse Buwalda en David van Ooijen u mee van de melancholie van John Dowland naar de ondeugende liefde van Henry Purcell, en laten u onderweg genieten van vele andere mooie liederen die Engeland in de 17de eeuw heeft voortgebracht.



David’s eerste twee CD’s met Sytse Buwalda stonden in 2004 en 2005 lange tijd op de eerste plaats van de klassieke top 50 van de Nederlandse radio. Sytse Buwalda soleerde op meer dan 100 cd’s. In 2007 speelde David van Ooijen tijdens de doopplechtigheid van Prinses Ariane, dochter van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. In 2016 werd Sytse voor zijn baanbrekende, innovatieve en veelzijdige verdienste als countertenor benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.



In de voorverkoop kosten kaarten slechts 10 euro en zijn te koop bij Van der Velde boeken of op www.sneekvocaal.nl. Aan de deur zijn kaarten verkrijgbaar voor 15 euro.