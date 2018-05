De bal rolt weer …. voorbeschouwing 3, 5 en 6 mei

Sneek- De hoofdrol was afgelopen zaterdag weggelegd voor Sneek Wit Zwart ZM, want de formatie van Niels Boot en Fred Lodewijk werd na een 8-1 zege op SC Espel tot koning van de vijfde klasse A gekroond. Ook de prestatie van ONS Sneek stemde tot ieders tevredenheid, al duurde het lang aleer de zege op Magreb ’90 definitief veilig werd gesteld. De resultaten van de zondagtak van Sneek Wit Zwart, LSC 1890 en Waterpoort Boys gaven daarentegen weinig reden om de vlag uit te hangen, want zij gingen tegen resp. MSC, Roden en Oudehaske onderuit.

De komende dagen is er een beperkt programma en komen slechts vier van de zes Sneker clubs in actie. De kersverse kampioen Sneek Wit Zwart ZM opent morgenavond het bal in en tegen Woudsend, waarna Waterpoort Boys het zaterdag in den vreemde opneemt tegen Oeverzwaluwen. Diezelfde dag klinkt om 15.00 uur op het Zuidersportpark het beginsignaal bij de wedstrijd tussen ONS Sneek en het sterk presterende DVS ’33 Ermelo en een dag later sluit Black Boys in Heerenveen het programma af met het duel tegen concurrent Nieuweschoot.

ONS Sneek – DVS ’33 Ermelo

Zaterdag 5 mei 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek deed afgelopen zaterdag tegen hekkensluiter Magreb ’90, wat het moest doen en zette met dank aan het voetenwerk van Ale de Boer een belangrijke stap richting veilige haven. Een verlenging van het verblijf in de derde divisie lijkt met een voorsprong van acht punten op de promotie-/degradatieplekken een gelopen koers, maar om helemaal zeker van de zaak te zijn, heeft de brigade van trainer Chris de Wagt nog een paar puntjes nodig. De eerste mogelijkheid daartoe krijgen de Sneker zaterdag, wanneer DVS ’33 Ermelo op bezoek komt.

De ploeg van de noordrand van de Veluwe is de nummer drie van de ranglijst en bovendien nog in de race voor de derde periodetitel. Het zal voor ONS dan ook geen gemakkelijk klusje worden en dat bleek vorig seizoen ook al. Nadat ONS in Ermelo met soms meer geluk dan wijsheid een 1-0 voorsprong over de streep trok (treffer: Fabian Stevens), waren de Snekers in een van ONS-zijde matige thuiswedstrijd eigenlijk kansloos. In die wedstrijd waren Kay Velda en Maurice de Ruiter (2x) namens DVS ’33 trefzeker en op 16 december van het vorig jaar velden dezelfde spelers in de heenwedstrijd het vonnis over ONS. Het wekt dan ook geen verbazing dat de namen van deze twee ook nu weer prominent op de lijst met doelpuntenmakers staan. De Ermeloër productie komt daarnaast vaak van het hoofd of de schoen van Daniël van Warven, Benjamin Roemeon en Gökhan Yasar.

Laatstgenoemde is overigens één van de spelers die volgens seizoen zijn geluk elders gaat beproeven. De 29-jarige aanvaller gaat bij DOVO aan de slag, terwijl Mike Ahrens en Jeroen Buitenhuis naar VVOG verkassen. Daartegenover staat dat trainer Bert van Hunenstijn komend seizoen o.a. Christiaan van Hussen, Oktay Öztürk (beide IJsselmeervogels) en Olivier Pilon (Spakenburg) tot zijn beschikking krijgt. Van Hunenstein was begin dit jaar overigens nog het middelpunt van een meningsverschil tussen het bestuur dat zijn contract wilde verlengen, en de technische commissie die van de trainer af wou. Het bestuur van de geel-zwarten hield echter voet bij stuk en dat lijkt een goede keuze te zijn geweest, want sinds medio maart is DVS ’33 ongeslagen en met zes overwinningen en een remise zoals hiervoor al werd vermeld, opgekomen naar positie nummer drie.

ONS Sneek neemt momenteel de veertiende plaats in en heeft nog een paar puntjes nodig om zich helemaal veilig te wanen. Op zich is dat een prima prestatie, vooral ook omdat de budgetten op “South Park” nu eenmaal minder zijn dan bij het gros van de oppositie. Hoewel ONS tegenwoordig zijn hengels tegenwoordig ook wat verder van de kant in het water werpt, is het arsenaal waaruit de clubs in het midden en het westen van het land kunnen putten, daarnaast ook nog eens vele malen groter en dat maakt de Sneker prestatie misschien alleen maar groter. Dat die prestatie zaterdag nog groter wordt, ligt gelet op de krachtsverhouding en de resultaten in de meest recente onderlinge duels echter niet in de lijn der verwachting, maar aan de andere kant weet je het nooit en zeker niet als De Boer het net als afgelopen zaterdag weer op zijn heupen krijgt.

​

Oeverzwaluwen – Waterpoort Boys

​Zaterdag 5 mei 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportpark de Sandobbe – Koudum

We hoeven er als het over rechtstreekse handhaving er geen doekjes om te winden. Met een achterstand van zeven punten en nog vier duels in het verschiet lijkt dat schier onmogelijk of er moet zoiets als een wonder gebeuren. Deelname aan de nacompetitie kan na de deceptie van afgelopen zaterdag echter nog steeds. Je hoeft er namelijk maar één onder je te houden en die ene i.c. QVC heeft Waterpoort Boys nog altijd binnen handbereik, al zal ook dat een zware opgave worden. Het programma van de Quick Valken Combinatie lijkt namelijk zoals vorige week al werd gemeld, op papier lichter dan dat van de Wéé Péé Béé. Dat programma voert de geel-blauwen op de laatste speeldag naar Oudehaske, terwijl de strijd daarvoor wordt aangebonden met SDS, de Wâlde en komende zaterdag opnieuw met Oeverzwaluwen.

Oeverzwaluwen heeft nog altijd niet een vrijwaringsbewijs als het om de strijd om lijfsbehoud gaat, Weliswaar heeft de ploeg na de overwinning van gisteravond op SC Bant zes punten meer dan TOP ’63, maar die ploeg kreeg door twee opeenvolgende overwinningen op Oudehaske en QVC de blauwhemden toch een beetje in het vizier. Het verschil ten opzichte van de rode lantaarndrager uit Sneek bedraagt daarentegen al twaalf punten en rechtstreekse degradatie is op de Sandobbe dan ook geen enkel issue meer.

Dat onderwerp werd zo dat al een punt van bespreking was, twee weken geleden eigenlijk al definitief van de agenda afgevoerd, toen de ploeg van trainer Jan-Willem Zwart in de slotfase van de wedstrijd tegen Waterpoort Boys een 1-0 achterstand omboog in een 3-1 overwinning. Waterpoort Boys slaagde er toen niet in om de wedstrijd zoals dat in trainersjargon zo mooi heet, dood te maken en dat lukte trainer Janco Croes en zijn mannen afgelopen zaterdag tegen het toch ook niet al te sterk opererende Oudehaske andermaal niet. De wijze waarop deed echter veel meer pijn dan tegen Oeverzwaluwen, want de gasten hadden deze keer maar een paar en ook nog eens de laatste drie minuten nodig om aan de illusies van Waterpoort Boys een einde te maken.

​Die illusies zijn op de geel-blauwe kant van het Schuttersveld intussen gekrompen tot het bereiken van een plek die recht geeft op het spelen van promotie-/degradatieduels met één van de periodekampioenen uit de vierde klasse. Met het oog op die herkansing was het misschien wel een geluk bij een ongeluk, dat Oudehaske zaterdag pas in de slotminuten de wedstrijd kantelde, omdat de begrijpelijke frustratie anders wellicht gepaard was gegaan met onhandige (re)acties. Nu stappen zaterdag alle manschappen in de busjes van Betten en zijn de voorwaarden qua personeel in ieder geval maximaal. Nu is het nog zaak om die voorwaarden in een resultaat om te zetten en als dat dan bij het ingaan van de slotfase op het scorebord staat, adviseren wij toch om alle mogelijke middelen uit de kast te halen om de wedstrijd dood te maken. Hoe? Door bijv. alle ballen richting de nabijgelegen pitch en putt te schieten of desnoods te slaan.

Nieuweschoot – Black Boys

​Zondag 6 mei 2018 – 14.00 uur

Sportpark de Greiden – Heerenveen

De voorzitter van Black Boys luidde met betrekking tot de financiële situatie bij de club afgelopen zaterdag de noodklok. In sportief opzicht klinkt die echter veel minder luid, want na de zege op Oldeboorn van twee weken geleden lijkt rechtstreekse degradatie met een voorsprong van zeven punten en nog zes duels op de kalender redelijk geruststellend. Sterker nog, door die zege behoort rechtstreekse handhaving nog altijd tot de mogelijkheden, te meer omdat Black Boys in de komende weken de degens met een aantal concurrenten kruist. De eerste daarvan i.c. Nieuweschoot is komende zondag in Heerenveen de tegenstander.

“Nijskoat” dat in het seizoen 2013-2014 een jaar in de derde klasse uitkwam, staat momenteel zevende en dus in het linkerrijtje. Het verschil met Black Boys bedraagt echter maar vier punten en bovendien hebben de mannen van trainer Richard Venema een wedstrijd minder in de benen. Dat maakt, dat de club uit het Friese Haagje mag worden gerekend tot de ploegen die Black Boys nog altijd binnen handbereik heeft.

​De ploeg van trainer Jenno Kootstra kende dit seizoen overigens een dramatische start en stond bij het ingaan van de winterstop met vijf punten onderaan. Bij de hervatting verloor men op Terschelling van de lokale SC en leek in die positie geen verbetering te gaan komen. Vervolgens stapte Nieuweschoot echter vijf keer op rij als triomfator van de “tatami”. Daarna ging men weliswaar tegen SV THOR. Blue Boys en Read Swart onderuit, maar door zeges op Zwaagwesteinde en Oldeboorn behoren de straffen wegen passiviteit inmiddels wel tot het verleden en klom men op naar de linkerkant van “die Tabelle”. Niettemin behoort men zoals hiervoor tussen de regels al werd vermeld, evenals Black Boys nog altijd tot de ploegen die voor het spelen van promotie-/degradatieduels moeten vrezen.

Dat zijn er bij in het ingaan van de slotfase van de competitie een stuk of zeven, want naast Nieuweschoot en Black Boys zijn ook SC Terschelling, ONB, de Wâlden, Oosterlittens en Blue Boys nog allerminst bevrijd van dat syndroom. Voor die bevrijding zijn een dag na het feest der bevrijding punten nodig en wat dat betreft is de opdracht voor Black Boys zo helder als het naar Freddy vernoemde gerstenat. Die opdracht is niet eenvoudig zo bleek vorig seizoen. Toen zaten beide kemphanen min of meer in hetzelfde schuitje en liet de zwarte defensie na een hoopvol begin doelman Sander de Vries in de tweede helft hopeloos in de steek. Dat laatste moeten de “All Blacks” nu coute que coute zien te voorkomen en als men dat voor elkaar weet te boksen en voorop ook nog eens met iets meer accuratesse als tegen Oldeboorn te werk gaat, dan klinkt de sportieve noodklok op de zwarte zijde van het Schuttersveld na zondag wellicht opnieuw iets minder luid.

Woudsend – Sneek Wit Zwart ZM

Donderdag 3 mei 2018 – 19.30 uur

Sportpark de Spil – Woudsend

Sneek Wit Zwart ZM werd afgelopen zaterdag na de zege op SC Espel in de vijfde klasse A “geschaald” tot kampioen. De Snekers heersten op een ongenaakbare wijze en konden door niets en niemand worden gestuit. De cijfers spreken wat dat betreft boekdelen: zeventien gespeeld, zeventien gewonnen, een en vijftig punten, honderd en zeventien voor en elf tegen en een topscorer die vijf en veertig keer het net deed trillen. Zelden zal een ploeg zo soeverein de titel hebben behaald. Wat wil men dan nog meer? Nou, ongeslagen en zonder puntverlies de competitie afmaken. Daarvoor dient men nog drie keer als winnaar van het veld te stappen en de eerste van die drie wedstrijden staat donderdag in Woudsend op het programma.

Woudsend was twee weken geleden ook de tegenstander en ZET EM liet toen mede dankzij onder meer zeven treffers van Tim Posthuma geen spaan heel van die ploeg. Op sportpark de Spil zullen ze de wedstrijd van komende zaterdag dan ook met angst en beven tegemoet zien, te meer omdat de hoofdmacht van de roodhemden niet bepaald bezig is aan een sterk seizoen. Na zeventien speelronden staat Woudsend voorlaatste en is alleen het doelsaldo nog beter dan dat van hekkensluiter Bakhuizen. Laatstgenoemde ploeg was medio maart overigens de laatste tegenstander, waartegen de formatie van trainer Hans Hamersma het zoet der overwinning proefde. In de daaropvolgende vijf duels trok men evenzo vele malen aan het kortste eind, al was het verschil in een aantal van die duels vaak minimaal.

​Dat laatste zal naar verwachting morgen anders zijn, want dan komt zeg maar het Ajax van de vijfde klasse – en dan refereren we wel aan tijden uit de vorige eeuw – naar het fraaie complex aan de Yndyk en wordt het voor Woudsend waarschijnlijk weer een kwestie van “houen en keren”. Tenzij het succesvolle Sneker trainersduo zoals na het behalen van een kampioenschap wel vaker gebeurt, anderen de wei instuurt. Maar dan nog moet de kwaliteit voldoende zijn en moet de formatie van Niels Boot en Fred Lodewijk in staat zijn om ook deze achttiende speelronde tot een goede einde te brengen en om de al lang en breed besliste competitie zonder puntverlies te continueren.

​

Bron: www.pengel.weebly.com