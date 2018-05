ONTDEK JE KRACHT, ook voor kinderen die pesten, meeloper zijn of toekijken!

“Ontdek je Kracht” is een nieuwe en unieke buitenschoolse sociale vaardigheden training en is geschikt voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Helpt u ook mee om alle kinderen in hun kracht te zetten? Vraag eens aan uw dochter of zoon : wie bij jullie in de klas wordt gepest, en wie pesten er dan? Elk kind weet dit precies en noemt dan drie of vier namen, meestal niet meer. En vraagt u wel eens aan uw kind, en hoe voel jij je dan als je dat ziet of als het jou zelf overkomt? En, kan uw kind nee-zeggen bij groepsdruk op social media?

Wij hebben schrijnende uitspraken van kinderen gehoord “ik wist echt niet wat ik moest doen toen dat kind een klap kreeg”, “ik kon niet slapen, ik zag steeds die bloedneus”, “ik doe maar mee want ze gooien zo uit de app-groep”, “ze luisteren toch nooit naar me, daarom pak ik spullen af”, “naar de juf gaan doe ik niet meer, want ze stuurt me toch weer terug”. Kinderen die gepest worden, meelopen of toekijken voelen zich machteloos. Wat men niet beseft is dat een kind dat pest zichzelf vaak erg onzeker voelt en een machtsmiddel zoekt om dat te compenseren.

In de training “Ontdek je Kracht” werken we met meisjes en jongens aan zelfvertrouwen en aan het vergroten van de moed om voor jezelf op te durven komen op een sociaal vaardige manier. Kinderen ontdekken hun eigen kracht, de kracht van hun stem en ontdekken ook dat samenwerken je nog sterker maakt. De training is uniek. We maken gebruik van de principes en de beweegspellen uit de Rots en Water methodiek aangevuld met krachtige oefeningen uit de dramatherapie en de kindercoaching.

Ook bieden we de deelnemers en de ouders extra informatie bijvoorbeeld over het verschil tussen plagen en pesten. We zetten daarvoor een poppenspel in om de uitleg van Brook Gibbs “how to stop a bully” uit te beelden. Ook leren we kinderen zelfverdedigingstechnieken waardoor ze een betere houding ontwikkelen en zich zekerder gaan voelen. Op een speciale website www.weerbaarheidcentrumfriesland.nl zijn extra uitleg, foto’s en films te vinden om de training te ondersteunen. Ouders kunnen zo heel makkelijk ook thuis met hun kind de geleerde technieken helpen versterken.

Hanna en Hélène zijn beide gecertificeerd Rots en Water trainer. Hanna Kok is tevens dramatherapeute en Hélène van de Vijver tevens kindercoach. Samen hebben ze de bagage om deze complete trainingen te geven en ze doen dit in de regio Súdwest-Fryslân. Ze staan met open armen voor u klaar om in kleine groepen “Ontdek je Kracht” in een fijne gymzaal vorm te geven.

Kinderen uit de gehele regio kunnen zich nu aanmelden voor de training in april, en er start geregeld weer een volgende trainingsgroep. Meer weten over deze en andere trainingen? Check dan de genoemde website, of bel ons even op 06 46950102. We verheugen ons erop om jullie te ontmoeten!