Wéé Péé Béé stoot zich aan dezelfde steen

Sneek- “Het is nooit zo donker of het wordt weer licht” en “het dal kan nog zo diep zijn, of je komt er weer uit” waren twee gezegdes die vanmiddag na de nederlaag van Waterpoort Boys tegen Oudehaske de ronde deden. Het spreekwoord van de ezel die zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot, was echter meer en beter op zijn plaats, want evenals vorige week verspeelde de Wéé Péé Béé in de slotfase een 1-0 voorsprong, alleen maakte men het met tegentreffers in de 87ste, 88ste en 90ste minuut nu nog een tikkeltje bonter.

​Waar iedereen zich al verheugde op een driepunter, stortte het aan Sneker zijde in de slotminuten als een kaartenhuis in elkaar. En dat nadat Waterpoort Boys in het tweede bedrijf een paar mogelijkheden kreeg om de in de eerste helft opgebouwde marge uit te breiden. Die marge ontstond overigens na één van de weinige, goed lopende aanvallen, waarbij het leeuwendeel op het conto van Stefan Kroon kwam en waarbij Tim van der Werf uiteindelijk de 1-0 tegen de touwen kopte. Voor het overige kwam de thuisclub niet verder dan een inzet van Casey Spoelstra en een schot van Romano Pasveer, terwijl een aanval waarbij Stefan Kroon na een pas over de hele van Tim van der Werf een voorzet afleverde, uiteindelijk in schoonheid stierf.

Het was de schrale oogst van een ploeg die onzeker oogde. Die van het veel gemakkelijker voetballende Oudehaske was in het eerste bedrijf echter nog minder en bleef beperkt tot een drietal momenten. Alleen bij een kopbal uit een vrije trap moest doelman Stefan Rijpkema handelend optreden en later bij een schot nog een keer, terwijl de Sneker goalie op slag van rust bij een vrije trap even weg gleed, waardoor de situatie gevaarlijker oogde dan dat ie in werkelijkheid was.

De openingsfase van de tweede helft was er één van de countermogelijkheden. De eerste van Waterpoort Boys belandde via Casey Spoelstra op dood spoor en bij die van Oudehaske verdween de voorzet voorlangs zonder dat er een afnemer in de buurt was. Vervolgens eindigde een vrije trap van de gasten in de muur en resulteerde de daaropvolgende rebound in niet meer dan een corner. Die bleef aan de andere kant zelfs uit, toen Patrick Bles Tim van der Werf aan het werk zette, terwijl een prima voorzet van Stefan Kroon net te ruim bemeten was om de oranje-defensie echt in verlegenheid te brengen.

Niet veel later kreeg Jesse Kribben een vrije schietkans, doch de inzet van de hardwerkende aanvaller miste de noodzakelijke precisie en die ontbrak kort daarop ook bij een inzet in de korte hoek van Stefan Kroon, al had er alle schijn van dat die bal als voorzet bedoeld was. Acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was Tim van der Werf dicht bij zijn tweede van de middag. Zijn lob verdween weliswaar over de doelman, maar helaas voor hem ook net naast vijandige veste. Die kwam vervolgens na een kort genomen vrije trap van Spoelstra en een schuiver van Romano Pasveer opnieuw met de schrik vrij.

Aan de andere kant kreeg Oudehaske ook mogelijkheden en die ontstonden vooral, doordat Waterpoort Boys in het laatste kwart van de wedstrijd zich meer en meer liet terugzakken. Bij die mogelijkheden ontbrak echter veelal de precisie en een aantal keren was het resultaat niet meer dan een hoekschop. Bij één van die corners ontstond een hectische situatie, maar uiteindelijk zorgde doelman Stefan Rijpkema voor de broodnodige rust. De rust leek voldoende voor drie punten, maar in de slotfase ging bij de geel-blauwen zo’n beetje alles mis, wat er mis kon gaan. In de 87ste minuut was de organisatie helemaal zoek en kreeg Oudehaske na een aanval over rechts alle ruimte om de bal binnen te werken en nog geen minuut later werd de bal bij een hoekschop van de gasten door een eigen speler binnen gekopt. Daarmee zakte de grond onder de voeten van trainer Janco Croes en zijn mannen weg en al helemaal, toen de gasten in de slotminuut bij een snel uitgevoerde counter ook nog eens de 1-3 lieten noteren.

Na de nederlaag tegen Oeverzwaluwen stootte Waterpoort Boys zich daarmee binnen acht dagen voor de tweede keer aan dezelfde steen en hoewel het altijd weer licht wordt, wordt het nu toch wel erg donker op het Schuttersveld en veranderde het toch redelijk vlakke sportpark daarmee voor Waterpoort Boys toch in een behoorlijk diep dal.

Bron: www.pengel.weebly.com