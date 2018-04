Wardenier geeft LSC 1890 lesje in effectiviteit

Sneek- LSC 1890 kreeg vanmiddag in Roden van de lokale voetbaltrots of misschien beter van spits Enrico Wardenier een lesje in effectiviteit. De sluipschutter van de thuisclub haalde uit een paar kansen een rendement van bijna 100%. De Snekers wisten ondanks een aantal mogelijkheden daarentegen niet één keer het net te vinden met een 3-0 nederlaag als gevolg.

In de wedstrijd waren de betere kansen aanvankelijk nog wel voor LSC 1890, maar het kompas van de blauwhemden stond niet juist afgesteld. Zo schoot spits Patrick Zijda in kansrijke positie over en belandde later een poging van de Snekers in het zijnet. Na die behoorlijke opening kwam de wedstrijd meer en meer in evenwicht en werd het een open wedstrijd met kansen over en weer. Daar waar de brigade van trainer Eric van der Meulen die onbenut liet, wist Roden vlak voor rust via Enrico Wardenier die ook al in de heenwedstrijd trefzeker was, er één te benutten. Daarmee bepaalde de topscorer van de thuisclub die tot dat moment al 28 keer (!) doel trof, de ruststand op 1-0.

​Die stand hield na de wisseling van speelhelft welgeteld twee minuten stand en opnieuw nam Enrico Wardenier bij een snelle tegenaanval de rol van beul op zich. Na een kleine twintig minuten werd bij LSC 1890 routinier Steven van der Zee vervangen door de 19-jarige Elton Peresen en stond nog maar koud in het veld, toen de doelpuntenmachine van Roden de rol van beul voor de derde keer op zich nam en andermaal gebeurde dat in de omschakeling. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en de Snekers die het daarna wel geloofden, slaagden er in de resterende speeltijd niet meer in om de effectiviteit van de thuisclub een keer na te bootsen.

LSC 1890 dat pas op 13 mei weer in actie komt en wel in en tegen Sint Annaparochie, zakte door deze nederlaag in de tweede klasse K naar de negende plek, maar is zoals al in de voorbeschouwing op deze wedstrijd werd vermeld, al lang en breed bevrijd zonder zorgen en kan zich met drie wedstrijden op de rol langzaam maar zeker op het nieuwe seizoen gaan richten.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg