Sneek Wit Zwart verzuimt voorsprong te verzilveren

Sneek- Halverwege verkocht Sneek Wit Zwart de huid al, maar de beer was op de moment nog niet geschoten. Integendeel, in de tweede helft tapte MSC uit een heel ander vaatje en verdween de 2-0 voorsprong van de Snekers die uiteindelijk met een 3-2 nederlaag genoegen moesten nemen, als sneeuw voor de zon.

De zon brak voor de ploeg van trainer Germ de Jong overigens al snel door, want de wedstrijd was nog geen minuut oud, toen Matts Bruining – vorige week tegen Hollandia matchwinner – de bal over oud ONS-doelman Richard Strijker in de hoek deponeerde. Die bliksemstart kreeg amper een minuutje later bijna een vervolg, maar deze keer verdween het gespikkelde monster centimeters naast. In de 19de minuut was het echter wel raak, toen Gerben Visser op fraaie wijze een voorzet van David van de Pol tegen de touwen werkte. Sneek Wit Zwart zat daarmee op rozen, te meer omdat de thuisclub niet of nauwelijks potten kon breken. MSC probeerde het wel, maar de acties oogden niet echt vloeiend en de ploeg van voormalig Sneek Wit Zwart-trainer Berry Zandink gaf in het eerste bedrijf dan ook alleen met een kopbal een teken van leven.

Dat zou echter na rust veranderen, want na de thee had de ploeg van trainer Germ de Jong alle mankracht nodig om onheil af te wenden. Nadat een snel genomen vrije trap voor de nodige onrust zorgde, kon men dat echter niet meer keren en binnen een tijdsbestek van amper twee minuten kwam de thuisclub langszij. In de 55ste minuut kopte Danny Bijlsma ongehinderd de aansluitingstreffer binnen en nog geen minuut later bracht Joël Huiskes de stand met een kopbal weer in evenwicht. De Snekers hadden het in die fase niet meer en moesten lijdzaam toezien, hoe een herboren MSC mogelijkheden kreeg om de wedstrijd volledig te kantelen. Doelman Klaas Boersma, de lat en andermaal Boersma hielden de brigade uit de Waterpoortstad echter overeind. Tot de 76ste minuut, toen de goalie bij een steekpass door zijn defensie in de steek werd gelaten en Huiskes met zijn tweede van de avond de 3-2 liet noteren.

Na die treffer probeerde De Jong die eerder al Jorn Wester voor David van der Pol had gewisseld, met Jakob Lubbers en Noël Wever zijn ploeg van nieuwe impulsen te voorzien, maar de thuisclub maakte de wedstrijd zoals dat zo mooi heet, dood en Sneek Wit Zwart kwam in de slotminuten niet verder dan een paar mogelijkheden en wel voor resp. Kristan Boeree en de ingevallen Wever. Bij de eerste verdween de bal echter ruim over en bij de tweede voorkwam doelman Strijker met een redding de gelijkmaker.

Daarmee eindigde de wedstrijd in een 3-2 zege voor een thuisclub. Dat zorgde na afloop bij de wit-zwarten uit Sneek toch voor gemengde gevoelens. Enerzijds omdat men halverwege op rozen leek te zitten en anderzijds omdat men er niet in slaagde om die voorsprong te verzilveren. Daardoor bleef het verschil met de promotie-/degradatieplekken marginaal en verzuimde Sneek Wit Zwart dat op 13 mei concurrent De Bataven ontvangt, een grote stap richting rechtstreekse handhaving te zetten.

Bron: www.pengel.weebly.com