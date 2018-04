Nijland sleept drie punten uit het vuur in Koudum

Nijland- vv Nijland won zaterdag met 1-0 in Koudum van Oeverzwaluwen, maar het moest heel diep gaan. Het kwam al snel op voorsprong, maar zakte daarna steeds verder weg. De hectische slotfase overleefde het ternauwernood, door met man en macht te verdedigen.Nijland opende sterk in Koudum, maar het was Eise Feenstra die de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Zijn inzet in de korte hoek werd gestopt door een attent keepende Peter en even later scoorde Nijland wel. Hetwas een even vreemd als mooi doelpunt, waar vooral de doelman in de fout leek te gaan. Een diepe bal van Mente de Boer viel achter de verdediging van Oeverzwaluwen, tussen de doelman en de laatste lijn in. De bal was heel lang onderweg en slechts op een meter of tien van de goal, maar werd alleen op waarde geschat door Nico Pieter Bonnema. Met een mooie voetbeweging speelde hij de bal langs de doelman en schoof onze topscorer de 1-0 in het verlaten doel.

Deze curieuze goal leek het begin van weer een driepunter, want Nijland zat goed in de wedstrijd. Naarmate de wedstrijd vorderde nam Oeverzwaluwen de regie echter over. De eerste helft waren er verder weinig kansen meer te noteren voor beide teams, maar duidelijk was wel, dat het geen makkelijke middag zou worden voor de gasten.

De tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld, want Oeverzwaluwen bleef de bovenliggende partij. In tegenstelling tot de vorige wedstrijden kwam Nijland er ook maar mondjesmaat uit. Toch was de grootste kans voor de geelhemden (uittenue), toen Eelke van dichtbij een zeker lijkende tweede goal vol op de lat kopte. Wieger werd ingebracht om meer power voorin te krijgen, maar hij kon meteen door naar achteren. De thuisclub ging alles of niks spelen en stuurde verdediger Schreur naar het front. Wieger kwam hierop Mente en Bouke steunen centraal achterin om zo te overleven in een soort 5-4-1 formatie.

De krachten vloeiden weg bij de gasten en Oeverzwaluwen pompte alles het strafschopgebied in. Het leverde veel corners, voorzetten en hachelijke situaties op, maar geen kansen. Nijland verdedigde hartstochtelijk de voorsprong en al konden sommige spelers bijna niet meer lopen (7e

wedstrijd in 21 dagen), opgeven was geen optie. Silvan Kooistra loste Jarin de Jong af bij Nijland af, maar het was invaller Steinar Lageweg van Oeverzwaluwen die een hoofdrol opeiste. Kort voor tijd kreeg hij de kans bij een gevaarlijk indraaiende voorzet, maar miste. In de blessuretijd leek hij de assist te geven op de gelijkmaker, maar hij stond buitenspel en het feest ging niet door. Een hoge voorzet van de linkerkant ging over de drie reuzen van Nijland heen en werd verlengd door Schreurs tot bij Lageweg. Zijn kopbal op de scorende Peterson was keurig, maar de vlag ging omhoog en scheidsrechter Van Tuinen keurde de goal af. Het was een veelbesproken slot van een zeer hectische slotfase, maar de 0-1 werd dus over de eindstreep getrokken.

Door deze overwinning en het gelijke spel van De Walde (0-0 tegen SDS), loopt het gat met de nummer twee op tot vijf punten. Daarnaast pakte Nijland de tweede periodetitel en die prijs hebben we dus binnen. Zaterdag ontvangen we Heerenveense Boys in onze strijd om de titel.

