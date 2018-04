Open the Gate-festival opwarmer voor At the Watergate

Sneek – Een groot aantal muziekgroepen uit de gemeente Súdwest-Fryslân treedt op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 mei op bij Open the Gate in Sneek, het pre-festival van At the Watergate. Bij Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk, de Noorderkerkzaal en de bibliotheek zijn er totaal circa veertig concerten van bands, orkesten, koren en andere groepen. Hierbij worden diverse bijzondere combinaties gevormd. Ook zijn er gedurende het festival workshops. Open the Gate is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek. De productie is in handen van Atrium-docent Kees Romers.

Het merendeel van de optredens op de prelude van At the Watergate wordt verzorgd door docenten, leerlingen en cursisten van Kunstencentrum Atrium. Op maandagavond openen On the Move, het jeugdorkest van het Stedelijk Muziekkorps Sneek onder leiding van Tseard Verbeek, en de 35-koppige formatie Connexxion uit het Duitse Nordhorn samen om 19.30 uur het festival in de Noorderkerkzaal. Het is het enige optreden die dag. Op dinsdag en woensdag vangt het festival aan om 16.30 uur. De laatste optredens beginnen dinsdag om 21.00 uur. Woensdag sluit het Sneker Kamer Orkest onder leiding van Derk Stegeman vanaf 19.45 uur Open the Gate af.

Dinsdag

Op dinsdag treedt een veelvoud aan bands van Kunstencentrum Atrium op bij Poppodium Bolwerk, zoals Funky Stuff, Half Past Six, Floating Monday, Marching Trough Corpses en Rubiks Spheres. Op het Bolwerk-podium staan ook Sikkepit, Jammer, Skarne Peoples en de Big Band der Backnanger Jugendmusikschule (Duitsland. Bij de bibliotheek zijn Bigband Cue, EX BTW, Moustapha & Friends en Trumpet Guild van de partij. Tevens wordt daar Blue Planet opgevoerd, waarbij harpisten uit Noord-Nederland een muzikale reis door het helaal gaat maken.

Het kunstencentrum ontvangt dinsdag onder meer Saxofoon Kwartet Sud-Wester, Young Jazz Boys, Piano Battle Trio Forte, Tremble en So Be It. CAT’s, Bats&Boomstick, te zien in de Theaterstudio van Kunstencentrum Atrium, is een bijzondere samenwerking van cellodocent Derk Stegeman en Bieke Huls, docent beeldende kunst. Hierbij worden kindertekeningen getoond in combinatie met muziek van een jonge strijkersgroep.

In de Noorderkerkzaal treedt Fanfareorkest De Harmonie op met Andries Kramer als dirigent. Daarna volgt op hetzelfde podium een optreden van het Accordeon Orkest Sneek, onder leiding van Reinou van der Veen, met een pop-upkoor dat door Atrium-zangdocenten Peter Wagenaar, Dennis Dronkers en Jannie Brandsma is samengesteld. De dag wordt bij Poppodium Bolwerk afgesloten met een jamsessie met de jeugdbigband uit Backnang en talentvolle muzikanten van de band Soundboxx uit Sneek.

Woensdag

Op woensdag treden Janitor, MyMen, The Changes en Gemengde Gevoelens op bij Poppodium Bolwerk. Het pop-upkoor zal daar voor een tweede keer tijdens het festival acte de préséance geven. In Kunstencentrum Atrium is er een uitvoering van Dancing Piano’s. Ruim dertig pianoleerlingen van Yvonne Boekema spelen in duo’s op een viertal piano’s het stuk ‘De Estafette’. Dansleerlingen van Niels van der Wal treden daarbij op, terwijl drumleerlingen van Richard Veltman de maat aangeven. Dancing Piano’s is tweemaal te bewonderen. Verder zijn er in het kunstencentrum optredens van Atrium Sax en een groep dwarsfluitisten.

Een grote groep klarinettisten uit Noord-Nederland en Duitsland is de gehele woensdag aan het repeteren in het kunstencentrum voor een concert in de hal van de bibliotheek in Sneek (aanvang 16.30 uur). Het mega-ensemble treedt op onder de naam Klarinet XXL en is een initiatief van Atrium-docent Luc Feikens. Voorafgaand is er in de bibliotheek een swingend optreden van de Bokito Brass Band.

De jonge Friese violist Douwe Nauta gaat woensdag met 110 jonge strijkers om 17.00 uur op een nog geheime locatie spelen. Deze flashmob is onderdeel van de warmloopsessies in aanloop naar het openingsconcert van At the Watergate.

Workshops

Ruim vijfhonderd Duitse jonge muzikanten die meedoen aan At the Watergate komen speciaal voor Open the Gate al een paar dagen eerder naar Sneek. Zij volgen op dinsdag en woensdag een workshopprogramma met ochtend- en middagsessies, waarbij gemixte groepen worden gevormd. Er zijn workshops percussie, zang, koperblazers, houtinstrumenten en samples&beats maken. De workshops worden gegeven door docenten van Kunstencentrum Atrium en musici van Broken Brass Ensemble – waaronder Nick Feenstra, Reinaldo Gaia en Pieterklaas de Groot – muzikant/improvisator Elsa van der Linden, hoboïst/geluidskunstenaar Agnes Smid en ‘Meneer Produceer’ Jan Petersen.

Onder leiding van Atrium-dwarsfluitdocent Jeanette Valkema gaan Duitse en Nederlandse fluitisten tijdens Open the Gate met elkaar repeteren en presentaties verzorgen.

Songs in Symphony

Het Jugensinfonieorchester Lûchow-Dannenberg vormt met jong talent uit Sûdwest-Fryslân en aanstormende singer-songwriters uit Noord-Nederland tijdens At the Watergate een gelegenheidsorkest. Voor het project Songs in Symphony studeren zij op dinsdag en woensdag in een metropoolorkestbezetting een programma in met eigen nummers en bekende covers. De arrangementen zijn gemaakt door jonge arrangeurs. Het orkest staat onder leiding van arrangeur/dirigent Reinout Douma. Songs in Symphony is op donderdag 10 en vrijdag 11 mei te bewonderen tijdens At the Watergate.