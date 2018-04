Column: Einde van een tijdperk

Soms verraadt een vingervlugge tweet op een officieel Twitter account meer dan die 280 tekens kunnen bevatten. Onze grote vriend Donald Trump aan de overkant van de plas gebruikt Twitter zelfs om de proxy-war in Syrië aan te sturen en een lont in het al oververhitte kruitvat van het Midden-Oosten aan te steken.

Minder vergaand maar wel illustratief is de tweet op het officiële account van VC Sneek afgelopen woensdag. Nog geen twee minuten nadat Coolen Alterno uit Apeldoorn de wedstrijd met een rake smash de wedstrijd in de Sneker Sporthal had beëindigd, melde VC Sneek: “0-3, einde van een tijdperk”. De Leeuwarder Courant ging bij monde van verslaggever René Smid vorige week donderdag nog even dunnetjes overheen. “Martelgang van VC Sneek is ten einde”. Harde conclusies, maar wel degelijk een realiteit. Zo’n beetje de helft van de speelsters vertrekt of overweegt dat te doen. Smid meldde voorts dat de nieuwe trainer, Paul Oosterhof, speelsters meeneemt van zijn huidige club Veracles uit Groningen dat acteert op het tweede niveau. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet direct een sportieve impuls betekenen. Bovendien staat het haaks op het tot nu voorgestane beleid van het opleiden van regiotalent door reeds aanwezige topspeelsters van eigen huize aangevuld met een aantal speelsters “van buitenaf”.

De tweet impliceert indirect het afhaken bij de vaderlandse top en, inherent hieraan, de Europese ambities. Volleybal minnend Sneek en omstreken zal hoogstwaarschijnlijk moeten wennen aan het idee dat de komende jaren een minder prominente rol zal zijn toebedeeld. Zoiets kan gebeuren. Wel ben ik van mening dat de club er goed aan zou doen dit in alle transparantie met de achterban binnen en buiten de vereniging te delen. Het bestuur, door het jaar heen nogal gedecimeerd, heeft ondanks alle incidenten gedurende het seizoen naar buiten uit het beeld trachten te “verkopen” dat alles stabiel was. Het is echter een publiek geheim dat het broeide binnen de spelersgroep. Het vertrek van de veelgeroemde assistent Bert Brands was het eerste teken dat het niet goed zat in de top van de club. Veel sportanalytici hangen de mening aan dat indien het in het pluche niet goed zit, dit gevolgen heeft voor het veld. Als je de ellende rond het Nederlands Elftal, Ajax en, in een recent verleden, SC Heerenveen in ogenschouw neemt, zit daar in ieder geval een kern van waarheid in.

De komende weken zullen bepalend zijn. Is men bereid tweede viool te gaan spelen? Is de club nog aantrekkelijk voor speelsters die een directe versterking vormen? Gezien het verlanglijstje dat René Smid ontfutselde aan de beleidsbepalers zijn er minimaal vijf nieuwe krachten noodzakelijk. En last but not least, niet onbelangrijk, wat gaat er met het lange termijn beleid gebeuren? Blijft VC Sneek de opleidingsclub voor grote talenten die daarna buitenlandse ambities koesteren? Ben reuze benieuwd welke kant de Mikasa bal oprolt.

Gerard van Leeuwen