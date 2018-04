John van den Heuvel en Rickey Gevers in Sneek over cybercrime

Sneek – Misdaadjournalist John van den Heuvel en hacker Rickey Gevers deelden tijdens de ledenavond van Rabobank Sneek-ZWF op 23 april hun inzichten over het fenomeen cybercriminaliteit. Computervredebreuk, datingfraude, grooming en sexting: ze zijn aan de orde van de dag, en worden (nog) relatief licht bestraft. 100% veiligheid bestaat niet, maar door minder naïef en gemakzuchtig te zijn kunnen we de schade wel beperken. Dat het thema springlevend is, bleek uit het feit dat de zaal letterlijk tot aan de nok toe gevuld en geen stoel onbezet bleef.

“Met onze naïviteit maken we het cybercriminelen makkelijk”, stelt John van den Heuvel: “Het is bijzonder dat mensen bij het zien van een zeer aantrekkelijk aanbod in een webwinkel alle remmen loslaten, tot ‘aanschaf’ overgaan en ten prooi vallen aan oplichting. In het algemeen geldt: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook.

Internationaal speelveld

Van den Heuvel kwam destijds de webshopoplichter Robert Jan van der Zwaan op het spoor en trof hem in Venezuela: “ Hij was totaal open over zijn activiteiten, hij gaf me gewoon hoorcollege. Wij konden hem toch niks maken, want Venezuela heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Dat is een lastig punt, de cybercrime wordt bedacht in land a, uitgevoerd in land b en de criminele winsten worden opgestreken in land c. Dit internationale speelveld maakt het lastig om af te rekenen met deze criminelen.”

‘Password’

We zijn naïef en gemakzuchtig in het bedenken van onze wachtwoorden en daarmee maken we het cybercriminelen makkelijk. Zo blijken ‘password’ (ook Barack Obama gebruikte het ooit als wachtwoord) en ‘12345’ tot de meest gekozen wachtwoorden te behoren.

Cybersecurity expert en hacker Rickey Gevers stelt dat het hacken van het systeem mede hierdoor relatief eenvoudig is: ”Met onze gemakzucht geven we tal van ‘lekken’ prijs. Die gemakzucht is ons eigen. Hoe we ook werken aan ‘awareness’, mensen zullen op linkjes blijven klikken.”

Digitale sporen

Aan de andere kant is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een DDOS-aanval relatief eenvoudig op te sporen. Gevers: “Ook een cybercrimineel laat zijn digitale sporen achter. Een DDOS-aanval kan daardoor binnen een paar dagen worden afgewend. Het is dus allemaal minder dramatisch dan het lijkt.”

Ook op dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei delen John van den Heuvel en Rickey Gevers

hun ervaringen opnieuw met Rabobankleden in Theater Sneek. Dinsdag 22 mei is inmiddels volgeboekt. Voor 23 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de website rabo.nl/sneek-zwf/ledenavond