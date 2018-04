Column: De toekomst…?

De toekomst…?

Wellicht een ongebruikelijk onderwerp voor deze column, maar ook seksualiteit-intimiteit en

problemen of ontwikkelingen op dit gebied horen bij mijn vak.

Tijdens het televisieprogramma Spuiten en Slikken werd onlangs aandacht besteed aan

RealDolls en seksrobots.

Een RealDoll is een plastic pop waar je seks mee kunt hebben. Deze poppen zijn al op de

markt en de verkoop ervan schijnt toe te nemen.

Seksrobots zijn nog in ontwikkeling. Qua uiterlijk bestaan er al robots die nauwelijks meer

van mensen te onderscheiden zijn. Wat betreft soepel bewegen en onderlinge interactie is

de ontwikkeling momenteel minder ver. Máár… zeggen wetenschappers ‘in 2050 is het

volstrekt normaal dat we seks hebben met een robot.’ Verder verwachten ze dat, wanneer

menselijke seksrobots gebruikelijker worden, mensen ook vaker echte liefde of vriendschap

voor een robot zullen gaan voelen.

Jeetje, dit roept bij mij en vast ook bij u allerlei vragen op…

Om er een paar te noemen: gaat ‘het’ hier echt naar toe in de toekomst? ‘Het’ heeft in dit

geval betrekking op ons seksleven. Gaat het alleen over seks of ook over intimiteit? En is

seks met een pop of robot vreemdgaan bijvoorbeeld?

En breder maatschappelijk gedacht; wat zullen de gevolgen zijn van makkelijker beschikbaar

komen van de mogelijkheid om seks te hebben? Zou het een uitkomst kunnen zijn in de

strijd tegen mensenhandel, seksueel geweld en soa? Of juist het tegenovergestelde, zou het

seksdelicten in de hand werken?

Tijdens mijn relatiegesprekken over seksualiteit-intimiteit gaat het niet over de daad alleen,

maar over hoe mensen dat met elkaar beleven. En over de invloed van seksualiteit op de

relatie en andersom.

In deze moderne tijden, hoop ik en vertrouw ik erop, dat wij als mensen de verstandige

keuzes zullen maken. Dat we elkaar blijven vinden, blijven liefhebben en blijven uitdagen.

Omdat dat iets oplevert dat niet zo goed te beschrijven is, wat niet uit te drukken is in apps

of data, maar veel meer is dan de uitkomst van 1 plus 1 is 2.

