Black Boys na matige wedstrijd spekkoper

Sneek- Hoewel die gisteravond niet op het veld stond, heeft Black Boys sinds kort een zuil waarop de wedstrijdbal ligt. Die zuil kan men wellicht beter vervangen door een standbeeld van Sander de Vries, want de doelman keerde vroeg in de tweede helft een strafschop en tikte later na een vrije trap de bal uit de uiterste hoek. Daarmee leverde de goalie een belangrijke bijdrage aan de zege op Oldeboorn, die tot stand kwam na en dat was gezien de positie van beide ploegen op de ranglijst niet zo verwonderlijk, een zeer matige wedstrijd.

In de openingsfase viel het niveau van de zijde van Black Boys overigens nog wel mee en na een aanval over veel schijven kreeg Richard Hamstra een klein kansje. Zijn inzet werd evenals de rebound van Lars Niemarkt geblokt, waarna een schot van Harry Terpstra een half metertje over de vijandelijke veste verdween. Na iets meer dan een kwartier spelen zette Kewin de Jong met een dieptepass Dennis Niemarkt alleen voor de keeper en de aanvaller maakte geen fout (1-0). De andere Niemarkt i.c. Lars kreeg kort daarop de mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar daarna was het wel gebeurd met de homeside en zakte het voetbal naar een bedenkelijk niveau.

Dat werd misschien wel het beste geïllustreerd door Mladen Dubravac die bij het uitverdedigen de bal tot twee keer toe tegen een tegenstander aanschoot. Dat bleef echter zonder gevolgen en die bleven eerder ook uit, toen de defensie van de Zwartjes niet al te adequaat optrad. Vervolgens haalde de alert spelende Jordi Albada de angel uit een aanval van Oldeboorn. Bij de daaropvolgende corner bracht doelman de Vries met één vuist redding en ook bij een kopbal uit een vrije trap was de Sneker sluitpost op zijn post. Even daarvoor had Robert van Roeden namens Oldeboorn met twee acties voor alarmfase één gezorgd en ook bij een solo vlak voor rust gingen de alarmbellen af.

Diezelfde Van Roeden werd kort na rust binnen de beruchte lijnen onderuit getrokken, waarna de voortreffelijk leidende arbiter Van der Veen niet anders kon dan de bal op de stip leggen. De uitkomst van die pengel is hiervoor al beschreven en daarmee verzuimde Van Roeden Oldeboorn op gelijke hoogte te brengen en ook later bleef bij de al genoemde vrije trap en opnieuw dankzij doelman Sander de Vries succes achterwege. De stand was op dat moment overigens al 2-0, want tussen de stafschop en de vrije trap had Tarek Hamdi met een geweldige uithaal de marge verdubbeld. Die marge hield echter maar een minuut of vijf stand, want bij een voorzet vanaf rechts kreeg Oldeboorn bij de tweede paal teveel ruimte en tijd en was de aansluiting een feit.

Nadat Lars van Dijk Tarek Hamdi had afgelost, kreeg Black Boys via Dennis Niemarkt een goede mogelijkheid om de oude marge weer te herstellen. De aanvalsleider slaagde er echter niet in om een voorzet van zijn naamgenoot bij de tweede paal tegen de touwen te werken. Het bleek echter uitstel van executie. In de 80ste minuut zette invaller Chris Stoelwinder goed door, waarna hij Lars Niemarkt in stelling bracht en die tekende beheerst voor de beslissing (3-1). Vervolgens kreeg Black Boys in de slotfase mogelijkheden om nog meer zout in de wonden van de tegenstander te strooien. Een vrije trap van Lars Niemarkt was echter niet venijnig genoeg, terwijl de doelman van Oldeboorn bij een kopbal van Lars van Dijk de vierde tegentreffer voorkwam. Die kwam er ook niet na een actie van Justin Wolfswinkel en bij een schot van Chris Stoelwinder, terwijl Lars Niemarkt bij een voorzet van Richard Nieuwland net teveel werd gehinderd om goed af te kunnen drukken.

​Een vierde treffer zou gelet op het spelbeeld ook iets teveel van het goede zijn geweest. Niettemin kwam de overwinning terecht bij de ploeg die daar de meeste aanspraak op mocht maken. De “All Blacks” werden daarmee spekkoper, want door de zege nam niet alleen het verschil met hekkensluiter Oldeboorn toe tot zeven punten, maar steeg de formatie van trainer Richard Venema ook naar de veilige elfde plaats.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: F. Huisman de Jong