De bal rolt weer …. voorbeschouwing 25, 28 en 29 april

Sneek- Afgelopen zondag was een topdag voor de Sneker clubs, want zowel Sneek Wit Zwart, LSC 1890 als Black Boys pakten tegen resp. Hollandia, MKV ’29 en Dronrijp de volle buit. De zaterdag was daarentegen van een minder kaliber en vooral voor ONS Sneek en Waterpoort Boys. De oranjehemden werden afgetroefd door Harkemase Boys en de Wéé Péé Béé sneed zichzelf in de vingers tegen Oeverzwaluwen. Het enige succes – en dat is op het totoformulier al lang geen gokje meer – kwam op naam van Sneek Wit Zwart ZM dat mede dankzij zeven treffers van Tim Posthuma het arme Woudsend met 9-0 versloeg.

Het wedstrijdprogramma voor de Sneker clubs begint vanavond al, want dan staat op het Schuttersveld de return tussen Black Boys en Oldeboorn op de rol. Dat programma wordt zaterdag voortgezet wanneer in Utrecht het duel tussen het veel besproken Magreb ’90 en ONS Sneek wordt afgewerkt. Op hetzelfde tijdstip begint in de Noordoostpolder de kampioenswedstrijd tussen SC Espel en Sneek Wit Zwart ZM en in Sneek de confrontatie tussen het ademnood verkerende Waterpoort Boys en Oudehaske. Later die dag reist de zondagtak van Sneek Wit Zwart naar Meppel voor het treffen met MSC en op zondag trekt LSC 1890 richting Roden voor het duel met de club van die naam.

Magreb ’90 – ONS Sneek

Zaterdag 28 april 2018 – 14.30 uur

Sportpark Papendorp – Utrecht

Het slechte nieuws was dat ONS Sneek in de derby tegen Harkemase Boys niet heel veel in de melk te brokkelen had. Het goede nieuws was, dat de concurrentie ook ten onder ging en dat de afstand tot de zgn. promotie-/degradatieplekken daardoor volledig in takt bleef. Dat verschil bedraagt met nog vijf duels op de agenda zes punten en dat moet voldoende zijn om de status als derde divisionist zonder toeters en bellen te continueren en zeker als ONS Sneek komende zaterdag de confrontatie met het al gedegradeerde Magreb ’90 in zijn voordeel weet te beslissen.

De ploeg uit Utrecht stond dit seizoen al meerdere malen n het middelpunt van de belangstelling en niet altijd in positieve zit. Hoewel dat niet als negatief kan worden betiteld, begon het eigenlijk al met de opmerkelijke transfer van de zondag naar de zaterdag. Daarbij ging het gerucht dat de KNVB de beurs heeft getrokken om destijds de pijn van het aantal beloftenteams in de derde divisie zaterdag te verlichten, al zal de anders nooit om een tekst verlegen en onlangs herbenoemde Jan Dirk van der Zee daar waarschijnlijk het zwijgen toe doen.

Vervolgens dreigde de club vanwege een belastingschuld om te vallen en lag de club met de voetbalbond in de clinch omdat niet aan de licentie-eisen werd voldaan, waarvoor men met een aftrek van inmiddels zeven punten werd bestraft. Het toppunt was echter het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tegen Capelle toen Magreb ’90 met te weinig spelers arriveerde. Het restant werd met in de haast opgetrommelde en niet speelgerechtigde krachten uitgespeeld en zelfs gewonnen, iets wat later weer door Capelle en met succes bij de bond werd aangevochten.

​Inmiddels is Magreb ’90 dat gisteravond met 5-1 van Harkemase Boys verloor, gedegradeerd en dat zou ook zonder de hiervoor genoemde aftrek van zeven punten niet te vermijden zijn geweest. Toch gaat het te ver om de formatie van trainer Mo El Abdellaoui als zwakke broeder af te schilderen. Het wedstrijdpalet laat weliswaar veel nederlagen zien, maar in een aantal gevallen verloor men slechts nipt. Dat Magreb ’90 geen gemakkelijke tegenstander is, ondervond ONS trouwens ook in de heenwedstrijd. In dat duel dat door drie rode kaarten werd ontsierd, hadden de Snekers namelijk de nodige moeite met de balvaardige spelers uit de Domstad en wist ONS onder meer door een fantastische treffer van Curty Gonzales pas na een uur spelen het verschil te maken.

Ondanks dat het lot van Magreb ’90 al is bezegeld, kan ONS op Papendorp dan ook op pittig verzet rekenen. Bij het breken van dat verzet zal de aanwezigheid van Ale de Boer die afgelopen zaterdag node werd gemist, zeker helpen. Daarnaast moet ONS gewoon zijn eigen ding doen en niet een speelwijze hanteren met spelers op andere dan hun vertrouwde posities. De aanpassing waarmee De Wagt afgelopen zaterdag zijn ploeg liet beginnen, zorgde namelijk voor meer onzekerheid dan zekerheid. En dat laatste is zaterdag de inzet van het duel met Magreb ’90, want bij winst heeft ONS ten aanzien van een langer verblijf in de derde divisie zo goed als zeker zekerheid.

MSC – Sneek Wit Zwart

Zaterdag 28 april 2018 – 19.30 uur

​Sportpark Ezinge – Meppel

De hoofdmacht van Sneek Wit Zwart nam na afloop van de wedstrijd tegen Hollandia een verfrissende duik in het IJsselmeer. Die duik had niet alleen te maken met de bijkans tropische omstandigheden waaronder de wedstrijd werd afgewerkt, maar vooral met het behaalde resultaat. De Snekers schreven dankzij een doelpunt van Matts Bruining namelijk de tweede uitzege van het seizoen bij en met die overwinning bracht de formatie van trainer Germ de Jong de kans op rechtstreekse handhaving weer vol tot leven.

Sneek Wit Zwart staat na afgelopen zondag namelijk op de elfde plaats en dat is een positie waarbij een garantiebewijs voor een langer verblijf in de hoofdklasse wordt afgegeven. Die garantie is er voorlopig echter één tot de deur. Voor de afgifte heeft men namelijk nog wat meer succesvolle expedities zoals tegen Hollandia, nodig en de eerste kans op zo’n trip dient zich komende zaterdag in Meppel tegen MSC aan.

Eind maart stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar en toen won Sneek Wit Zwart dankzij treffers van David van der Pol en Gerben Visser met 2-1. In de voorbeschouwing op die wedstrijd werd de positie van MSC als redelijk zorgenvrij aangemerkt. In het feit dat men op Ezinge eigenlijk nergens meer voor speelt, ligt wellicht dan ook de verklaring voor de wat mindere prestaties van de laatste weken. In die periode werd toch wel verrassend van hekkensluiter Jong Achilles ’29 verloren en tegen een andere degradatiekandidaat i.c. Heerenveen werd afgelopen weekeinde ternauwernood en na een omstreden tegentreffer gelijk gespeeld.

Die mindere scherpte aan de zijde van de wit-zwarten uit Meppel biedt wellicht dan ook mogelijkheden voor de wit-zwarten uit Sneek om zaterdag de derde uitzege binnen te fietsen. Dat is echter bepaald geen gelopen koers, want het tegenwoordig door voormalig SWZ-trainer Berry Zandink getrainde MSC bleek – en ook dat schreven we al in de voorbeschouwing op de heenwedstrijd – in het verleden niet zelden (te) stug en (te) lastig voor de brigade uit de Waterpoortstad. Maar als die evenals tegen Hollandia de bus parkeert of met andere woorden, met veel discipline te werk gaat, moet Sneek Wit Zwart in staat worden geacht om ook de klip MSC te omzeilen. En als dat dan lukt mag de ploeg opnieuw een verfrissende duik nemen, al moet men daarvoor dan wel naar de Belterwiede.

Roden – LSC 1890

Zondag 29 april 2018 – 14.00 uur

Sportpark v.v. Roden – Roden

LSC 1890 sloot de weken tegen de zwakkeren uit de tweede klasse K af met een duidelijke zege. MKV ’29 bleek niet bij machte het Sneker leven zuur te maken. Dat leven is aan de Leeuwarderweg toch al niet zo zwaar, want de blauwhemden zijn vrij van zorgen en de kaartverkoop voor het duel tussen de Sneeker Classics en Lucky Ajax op 23 juni verloopt voorspoedig. Bovendien kunnen de Snekers zich – als werkelijk alles, maar dan ook alles meezit – nog voor de post-natale strijd om promotie naar de eerste klasse plaatsen, al kan de droom morgenavond al over zijn als Oerterp van GOMOS wint. Gebeurt dat niet, dan moet men hopen dat Oerterp en andere ploegen zondag steken laten vallen en moet men om nog kans te maken, in ieder geval zelf van Roden winnen.

Winnen bij Roden is echter geen sinecure. De ploeg van trainer Harry Zwiers neemt momenteel met veertig punten namelijk de vijfde plaats in en behoort tot de clubs die zich in twee K van de rest hebben afgescheiden. Dat een overwinning op de Drenten geen gemakkelijke opgave wordt, bleek ook al in de heenwedstrijd, toen Roden dankzij een treffer van Enrico Wardenier met het kleinst mogelijke verschil aan het langste eind trok. Ook in eerdere onderlinge confrontaties die inmiddels overigens allemaal al van een hele dikke laag stof zijn voorzien, viel op dat beide hoofdmachten niet of nauwelijks voor elkaar onderdeden en dat doelpunten niet zelden een schaars goed waren.

Met betrekking tot de al genoemde heenwedstrijd van oktober vorig jaar past echter wel een kanttekening. LSC 1890 zat destijds mede door een besluit ten aanzien van de inzet van talentvolle A-junioren qua personeel niet al te ruim in zijn jasje en de ploeg van trainer Eric van der Meulen stak bovendien toen niet in zijn beste doen. Dat is gaandeweg het seizoen veranderd en wanneer de brigade van de Ljouwerterwei de duels tegen Asser Boys, Peize en Hoogezand waarin men meer dan voldoende kansen kreeg, in winst hadden omgezet, dan hadden achter de naam van LSC 1890 op dit moment evenveel punten geprijkt als achter die van Roden.

Die punten kunnen nu zoals hiervoor al is aangegeven, alleen nog met het oog op de tweede periode en dan ook nog eens alleen voor LSC 1890 van belang zijn. In de reguliere competitie hebben beide ploegen namelijk niets meer te winnen of te verliezen. De achterstand van Roden op de kop lijkt te groot om in de slotfase nog een rol van betekenis te vervullen en LSC 1890 is inmiddels zoals hiervoor al werd vermeld, definitief bevrijd van zorgen. Zonder het eventuele belang van de tweede periode zou het zondag dan ook een wedstrijd om niet zijn geweest en zou het ongeacht de temperaturen heel waarschijnlijk op een potje zomermiddag-voetbal zijn uitgedraaid. Nu er aan de kant van de Snitsers mogelijk nog belangen spelen, kan het echter “different cook” worden, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen LSC 1890 dan wel alle mazzel van de wereld nodig heeft.

Waterpoort Boys – Oudehaske

​Zaterdag 28 april 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Achter de ramen van clubhuis “Ons Doel” viel afgelopen zaterdag te beluisteren dat een herstart op een lager niveau een betere optie zou zijn dan de voortdurende strijd op de grens van de derde en vierde klasse. Die gedachte werd uiteraard gevoed door de nederlaag tegen Oeverzwaluwen met de rode lantaarn als gevolg. Die gedachte die in de emotionele minuten na de wedstrijd best te begrijpen, maar daarbij gaat men wel voorbij aan het feit dat het verlies vooral door eigen toedoen tot stand kwam. Tot pak ‘m beet twintig minuten voor tijd was er om met de voorzitter te spreken “nothing on the hand” en leek een tweede opeenvolgende zege in de maak.

Die kwam er dus niet en daarmee riepen de geel-blauwen de problemen over zich af, te meer omdat men de komende weken nog een paar pittige tegenstanders voor de kiezen krijgt. Een daarvan is Oudehaske en die komt zaterdag op bezoek. Oudehaske leek lang, heel lang de zekere kampioen, maar vooral na de winterstop liet men de nodige steken vallen. Daar waar men tot december vorig jaar slechts twee keer zijn meerdere in een tegenstander moest erkennen, delfden de oranjehemden in 2018 al zes maal het onderspit, waaronder afgelopen zaterdag tegen TOP ’63. De titelstrijd in de derde klasse A is dan ook gereduceerd tot een pas de deux tussen Nijland en de Wâlde en de ploeg van trainer Tjalling Bergstra lijkt zich als winnaar van de eerste periode voor promotie te moeten richten op de nacompetitie die dit jaar in juni zijn beslag krijgt.

Dan vinden ook de play offs om lijfsbehoud plaats en de vraag is opportuun, of Waterpoort Boys zich daarvoor weet te kwalificeren. Daarvoor dient de formatie van trainer Jacco Croes twee ploegen onder zich te houden en de ploegen die daar als eerste voor in aanmerking komen, zijn QVC en TOP ’63. De afstand tot die ploegen is met een achterstand van twee en drie punten nog te behappen, al wordt het aantal kansen met de week minder.

Dus moet er komende zaterdag gewonnen worden en dat is voor Waterpoort Boys momenteel tegen iedere tegenstander en zeker tegen de nummer drie van de ranglijst die men daarna in de laatste speelronden nog een keer ontmoet, een hele opgave. Aan de andere kant, als TOP ’63 Oudehaske onder de duim weet te houden, dan moet Waterpoort Boys dat ook lukken. Die gedachte is enerzijds gebaseerd op het duel met de ploeg uit Top en Twel van enige weken geleden en anderzijds op de ooit door Co Adriaanse geïntroduceerde journalistiek. Die benadering biedt de Wéé Péé Béé hopelijk enig houvast en daarmee enig vertrouwen, al zal men wel veel beter voor de dag moeten komen dan in de slotfase tegen Oeverzwaluwen.

Black Boys – Oldeboorn

​Woensdag 25 april 2018 – aanvang 19.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys schreef afgelopen zondag een bonus bij door in en tegen topploeg Dronrijp met 2-1 te winnen. Die zege kwam tot stand door Niemarkt & Niemarkt, zeg maar de Jansen & Janssen van Black Boys, en viel over het geheel genomen verdiend te noemen. De Zwartjes stegen daardoor naar de twaalfde plaats en niet onbelangrijk, hielden daarmee de veilige regionen in het vizier. Met betrekking tot dat laatste breken nu de weken van de waarheid aan, want de komende drie wedstrijden stuit Black Boys op directe concurrenten en de eerste van die confrontaties staat vanavond al op de rol, wanneer op Sportcentrum Schuttersveld hekkensluiter Oldeboorn de tegenstander is.

​Een week of drie geleden ontmoetten beide ploegen elkaar ook al en in de voorbeschouwing op die wedstrijd werd de ploeg van trainer Piet de Winter als een “Angstgegner” van the Boys aangemerkt, Dat had alles te maken met het feit, dat Black Boys in de voorbije seizoenen tegen Oldeboorn steeds en met ruime cijfers het onderspit delfde. Op 1 april maakten de Sneker “All Blacks” echter een einde aan die mythe, al kreeg men het in de slotfase nog even benauwd, toen Oldeboorn de 4-1 achterstand door toedoen van de bij Oldeboorn vertrekkende Robert van Roeden terugbracht tot 4-3.

Black Boys deed met die zege de laatste plaats over aan Oldeboorn en die positie bekleden de Zwartjes van de Súdkant nu nog steeds. De achterstand op de ploeg van trainer Richard Venema is intussen opgelopen tot vier punten en dat maakt de wedstrijd van vanavond voor Oldeboorn tot één uit de categorie “laatste strohalm”. Bij winst blijft men namelijk in het spoor, terwijl bij verlies het verschil met de Snekers aangroeit tot zeven punten. Daarmee is het belang van Black Boys eveneens volstrekt helder en evenals voor de heenwedstrijd kunnen kreten als “zespunten-westrijd”, “degradatiekraker” enz. dan ook weer van stal worden gehaald en dan zijn we er op zeker nog een paar vergeten.

​Wat Black Boys niet moet vergeten, is dat het een reuzenstap richting verlenging van het vierdeklasserschap kan zetten. Hoewel dat tegen Oldeboorn dat afgelopen zondag koploper SV THOR het vuur na aan de schenen wist te leggen, niet eenvoudig wordt en een goed resultaat niet vanzelf komt aanwaaien, moet dat in ieder geval voor genoeg motivatie zorgen. En met die motivatie moet de brigade uit Watergate-City het hiervoor al omschreven einde van de mythe van een succesvol vervolg kunnen voorzien. En zeker als men vanavond met behulp van Jansen & Janssen, pardon …. met behulp van Niemarkt & Niemarkt net zo effectief te werk gaat als tegen Dronrijp.

SC Espel – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 28 april 2018 – 14.30 uur

Sportpark de Bosrand – Espel

Het had afgelopen zaterdag al gekund, maar naaste belager MSC weigerde mee te werken en dus werd het feestje verplaatst naar de komende speelronde. Want dat Sneek Wit Zwart ZM kampioen wordt, daar twijfelt na de smetteloze kruistocht door de vijfde klasse A niemand meer aan. Die kruisdtocht wordt komende zaterdag in de Noordoostpolder voortgezet en wel in Espel, waar de lokale voetbaltrots de tegenstander is.

In de heenwedstrijd had ZET EM overigens veel moeite met die tegenstander. Na een bliksemstart waarbij de Snekers dankzij Tim Posthuma en Freerk de Jong binnen acht minuten op 2-0 kwamen, stokte de aanvoer en toen de gasten van het op de zee veroverde land vroeg in de tweede helft de aansluiting vonden, kreeg de ploeg van Niels Boot en Fred Lodewijk het toch even Spaans benauwd. In de slotfase stelde Sneek Wit Zwart ZM door doelpunten van Patrick Veenstra, Posthuma en de Jong echter alsnog orde op zaken.

Ten tijde van die heenwedstrijd nam SC Espel op de ranglijst de vierde plek in en actueel zijn de blauwhemden in vijf A de nummer vijf. Veel meer dan dat lijkt er met een achterstand van negen punten op nummer vier niet in te zitten, maar het keurkorps doet het onder leiding van trainer Patrick van Heisdingen dit seizoen tot nu toe toch ietsje beter dan in voorgaande jaren. Na de degradatie uit de vierde klasse in het seizoen 2011-2012 hielden de prestaties namelijk niet over en vertolkte men op sportpark de Bosrand doorgaans een bijrol.

Hoewel SC Espel in de heenwedstrijd het Sneek Wit Zwart moeilijk maakte, zou die rol komende zaterdag wel eens die van figurant kunnen zijn. Figurant op het feestje dat met grootheden als Age Hains Boersma, Thijs Goes en Freerk de Jong om er maar eens een paar te noemen, eigenlijk niets minder is dan een verplicht nummer en dat gelet op de transfers door velen voorafgaand aan dit seizoen al werd verwacht. Toen spraken zowel de kenners als de niet-kenners al over de gedoodverfde kampioen. Het is nu zaak voor de wit-zwarten om de toevoeging “gedoodverfd” er vanaf te halen en om de overigens meer dan verdiende titel aan één van de laatste hoofdstukken van de rijke historie van Sneek (Wit Zwart) toe te voegen.

Bron: www.pengel.weebly.com