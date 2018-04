Snake Ranch met de Spunyboys in Bolwerk Sneek

Sneek – Liefhebbers van hillbilly, rock ’n roll en de jaren 50 komen vrijdag 4 mei naar Het Bolwerk voor een nieuwe editie van SnakeRanch. De afgelopen drie jaar was het rockabillyfestival een groot succes met swingende optredens, lekker eten en barbiers met krulsnorren.

Voor deze editie is het Franse rock a billy trio The Spunyboys uitgenodigd. The Spunyboys hebben niet alleen qua uitstraling bizar veel weg van de befaamde The Stray Cats in hun jonge jaren, ook de sound is makkelijk te vergelijken.

Het Franse trio timmert sinds 2006 aan de weg met een uniek en gevarieerd repertoire. In 2011 brachten de heren hun eerste album ‘Sunset to Sunrise’ uit. Opvolger ‘Rockabilly Legacy’ liet niet lang op zich wachten en werd eveneens een succes.

Naast het nodige eigen werk komen bij de concerten van The Spunyboys ook diverse absolute rockabilly-klassiekers voorbij als Carl Perkins, Eddie Cochran, Johnny Burnette, Gene Vincent, Buddy Holly, Crazy Cavan and the Crepes n’ Drapes, Matchbox en natuurlijk The Stray Cats.

Live staan The Spunyboys als een huis met energieke optredens vol spektakel. Dat hebben ze onder meer in Australië, de VS, Japan en in heel Europa al mogen ervaren

De zaal wordt opgewarmd door The Pretty Boys (Lolke ‘Big Easy’ Cnossen, Frans ‘Franky’ Berkenpas en Godé ‘Shorty’ Dijkstra) DJ Sneaky Pete komt de avond aan elkaar draaien met heerlijke rockabilly-hits.