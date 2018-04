Sneker scholiere wint Knappe Waterhoofden prijs

Sneek – Centaine Du Toy van Hees van RSG Magister Alvinus in Sneek heeft op vrijdag 20 april met haar Blue Battery onderzoek de Knappe Waterhoofden wedstrijd gewonnen en mag in augustus in Stockholm als Nederlandse inzending meedoen aan de Stockholm Junior Water Prize en de strijd aangaan met dertig andere landen. De Zweedse Kroonprinses zal de winnaar selecteren. Knappe Waterhoofden is een nationale wedstrijd voor HAVO- en VWO scholieren tussen de vijftien en negentien jaar die draait om het beste idee voor waterinnovatie. Tijdens de finale pitchte een geselecteerde groep scholieren hun profielwerkstuk aan een vakkundige jury.

Welk membraan is het meest geschikt?

De 18-jarige Centaine uit 6 gymnasium hield een professionele pitch over de Blue Battery, een batterij op

water die als duurzaam alternatief kan dienen voor nu nog vaak giftige en milieubelastende accu’s. Ze

onderzocht welk zelfgemaakt bipolair membraan het meest geschikt is om in deze

zuur-base-zoutbrandstofstack te gebruiken: een BPM zonder katalysator, een BPM met katalysator ex situ

aangebracht of een BPM met katalysator in situ aangebracht. Haar conclusie: een zelfgemaakt BPM

waarbij de katalysator ex situ is aangebracht, functioneert zowel op praktisch gebied als op gebied van

prestatie het beste en is daarom het meest geschikt. Centaine, die bij haar onderzoek werd begeleid door

Michael Saakes van Wetsus, reageerde blij verrast na het winnen van de prijs. “Als je aan iets meedoet wil

je natuurlijk winnen, maar er waren zeker ook andere goede ideeën. Echt zenuwachtig was ik gelukkig niet,

want ik had op school ook al een presentatie gehouden en ik vind presenteren leuk. Ik hoop vooral dat er

meer mensen onderzoek gaan doen zodat de Blue Battery verder ontwikkeld en daadwerkelijk in de

praktijk toegepast gaat worden. Ik denk namelijk dat het erg gaat bijdragen aan de transitie naar duurzame

energie.”

Gedreven, gedegen en maatschappelijk relevant

Een knappe prestatie vond de jury, bestaande uit Ad de Waal-Malefijt (plaatsvervangend directeur Dunea),

Eric van der Zandt (Arcadis), Hans Middelkoop (Universiteit Utrecht) en Niels Bouman. Eric van der Zandt:

“Er zat een duidelijke gedrevenheid in het verhaal van Centaine, haar rapport was zeer gedegen en ze

beantwoordde de vragen op een prettige manier. Het idee verbindt op een mooie manier de wereld van

water en energie. Alhoewel dit niet iets is dat van vandaag op morgen kan worden gerealiseerd, is de

maatschappelijke relevantie, zeker voor de toekomst, erg hoog. Het onderzoek kan door dit profielwerkstuk

weer een stap vooruit.”

Op naar de Stockholm Junior Water Prize

Eind augustus gaat Centaine Nederland vertegenwoordigen bij de prestigieuze Stockholm Junior Water

Prize, die wordt georganiseerd tijdens de World Water Week van 26 tot en met 31 augustus 2018 in

Zweden. Een enorme eer en uitdaging om namens een van de ruim dertig landen een pitch te houden voor

onder andere de Zweedse kroonprinses. “Ik vind het natuurlijk supercool dat ik naar Stockholm mag,”

lichtte Centaine toe. “Ik denk dat er veel mooie ideeën te zien zullen zijn, veel nationaliteiten en veel

diversiteit. Het niveau ligt daar erg hoog, maar ik ga mijn best doen om te winnen. Ik vind mijn onderwerp

heel goed en met mijn DEMO kan ik tastbaar laten zien dat het echt werkt.”