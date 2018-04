Waterpoortboys gooit eigen glazen in

Waterpoort Boys gooide vanmiddag na een dik uur spelen zijn eigen glazen in. Nadat de formatie van trainer Janco Croes twintig minuten voor tijd nog met 1-0 leidde, liep de slotfase onder meer door (persoonlijke) fouten fataal af en moest de geel-blauwe brigade uiteindelijk met een 3-1 nederlaag genoegen nemen.

Die nederlaag leek lange tijd niet aan de orde, want hoewel Oeverzwaluwen gemakkelijker voetbalde dan Waterpoort Boys, wisten de gasten in het eerste uur niet of nauwelijks kansen te creëren. Datzelfde gold overigens ook voor de thuisclub die in dezelfde tijdspanne voor het doel van de bezoekers eigenlijk geen enkele keer gevaar wist te stichten. Waterpoort Boys had in die fase veel moeite om de voorste linie te bereiken en de enkele keer dat men daar wel in slaagde, liep de aanval of dood, of leverde die niet meer dan een hoekschop op.

Zo verzandde Tim van der Werf zich na een prima crosspass in de blauwe defensie en was het eindresultaat na een diepe bal op Patrick Bles niet meer dan een corner. Daaruit kopte Jordi Heerings ruim naast en later was een schot van Marcel Hempenius een gemakkelijke prooi voor doelman Geert de Lange. Die zag vervolgens dat Waterpoort Boys na een interceptie van Casey Spoelstra een counter heel matig uitspeelde. Dezelfde kwalificatie kon vervolgens worden toegekend aan een voorzet vanaf rechts, ware het niet dat de bal binnen de beruchte lijnen tegen de hand van één van de verdedigers van Oeverzwaluwen aankwam. De soeverein leidende arbiter Louwes negeerde echter het appel van de thuisclub en daarmee werd Waterpoort Boys in ieder geval naar het oordeel van het thuispubliek een strafschop onthouden.

Hoewel Oeverzwaluwen zoals hiervoor al werd vermeld, gemakkelijker voetbalde dan Waterpoort Boys, lukte bij de gasten in de eerste 45 minuten in offensief opzicht ook niet al te veel. Alleen een vrije trap van Durk van Tuinen zorgde voor enige onrust, terwijl Eise Feenstra even later een actie te ver doorvoerde en Jordi Heerings alsnog kon ingrijpen. Het enige, echte gevaar ontstond na een klein half uur, toen Waterpoort Boys-doelman Stefan Rijpkema misgreep, maar luttele seconden later behoorde dat gevaar als weer tot de verleden tijd.

In de openingsfase van de tweede helft viel daarentegen wel het nodige gevaar te noteren en dat kwam hoofdzakelijk van de zijde van Waterpoort Boys. De Snekers waren echter in de eindfase niet meedogenloos genoeg. Zo kreeg Patrick Bles op het moment suprême de bal niet goed mee, terwijl een vrije trap van Tim van der Werf via de muur over ging. Niet veel later kreeg diezelfde Van der Werf na een pass van Ron Huitema een behoorlijke mogelijkheid, maar ook deze keer was het slotstuk ondermaats en dat gold ook voor het schot dat de aanvaller na een voorzet van Marcel Hempenius los liet. Na iets meer dan een kwartier revancheerde Van der Werf zich echter, toen hij na voorbereidend werk van Stefan Kroon de 1-0 onberispelijk binnen schoot.

Waterpoort Boys kreeg kort daarop nog een paar (halve) kansjes en leek in die fase op weg naar de tweede opeenvolgende overwinning. Hoe anders zou het lopen. De gasten die in de tweede helft alleen kort na rust bij een terug gekopte hoekschop voor enige dreiging hadden gezorgd, zouden namelijk in de laatste twintig minuten nog drie keer toeslaan. De eerste kwam op naam van Marcel Minkman die met een strak schot via de vingertoppen van Rijpkema de gelijkmaker liet noteren en niet veel later profiteerde Eise Feenstra optimaal van een gebrek aan organisatie en snelheid aan Sneker zijde. Dat was voor trainer Janco Croes die eerder met zijn ploeg kort daarvoor al aan de 1-2 was ontsnapt, aanleiding om Robert Minks naar het front te dirigeren en om achterin één op één te gaan spelen. Die opportunistische speelwijze bracht de thuisclub echter zo goed als niks. Integendeel, in de laatste minuut van de reguliere speeltijd verspeelde verdediger Jordi Heerings de bal op knullige wijze, waarna Eise Feenstra met zijn tweede van de middag die fout koelbloedig afstrafte en de wedstrijd definitief besliste.

Met die slotfase gooide Waterpoort Boys zijn eigen glazen in, want halverwege de tweede helft leek er nog niets aan de hand en leek de thuisclub zoals hiervoor al werd vermeld, op weg naar de tweede overwinning op rij. Door de nederlaag tegen Oeverzwaluwen werd de Wéé Péé Béé dat komende zaterdag Oudehaske ontvangt, in de derde klasse A weer met de rode lantaarn opgezadeld.

Bron Pengel