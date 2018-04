Sneek Wit Zwart ZM is er bijna

Sneek- Ooit maakte Alfonso Alves namens SC Heerenveen zeven treffers in een wedstrijd tegen Heracles Almelo. Dat was toen een record en dat record moet de Braziliaan nu delen met Tim Posthuma. De aanvalsleider was met zeven goals bijna in zijn ééntje verantwoordelijk voor de zestiende opeenvolgende zege van de wit-zwarten. Die zege was echter nog niet voldoende om de schaal al in ontvangst te mogen nemen, want naaste belager MSC wist nadat het in de Noordoostpolder lang 0-0 stond, uiteindelijk via een 2-0 zege op SV Ens de uitreiking van de schaal aan de Snekers nog een weekje uit te stellen.

​De formatie van Niels Boot en Fred Lodewijk leek tegen Woudsend al in de zevende minuut op voorsprong te komen, doch de toegekende strafschop bracht de 1-0 niet op het scorebord. De opluchting aan de zijde van de gasten duurde echter nog geen zestig tellen, want toen zette Tim Posthuma zijn de thuisclub op voorsprong. Die marge werd nog geen zeven minuten later na voorbereidend werk van Freerk de Jong door dezelfde Posthuma verdubbeld en na een half uur spelen liet de aangever van de tweede treffer zelfde de 3-0 noteren.

​De thee was de slokdarm amper gepasseerd, toen de grote Posthuma-show verder ging. Twee minuten na de rust liet de topscorer namelijk de 4-0 bijtekenen, waarna hij in de 53ste, de 61ste en de 67ste minuut ook zijn handtekening onder resp. treffer nummer vijf, zes en zeven zette. Het arme Woudsend moest daarna in de slotfase van de wedstrijd nog twee keer de gang naar het net en vervolgens naar de middenstip maken, want met nog dik tien minuten op de klok produceerde Daniël Bennik de 8-0, waarna wie anders dan Tim Posthuma met zijn zevende van de middag het slotakkoord voor zijn rekening nam.

​Die zege bleek door het resultaat van MSC zoals hiervoor al werd vermeld, nog niet voldoende voor de rondrit op de platte kar. ZET EM is er echter bijna, want wanneer de ploeg komende zaterdag bij nummer zes SV Ens wint – en wie twijfelt daaraan – is de titel echt een voldongen feit.

Bron Pengel