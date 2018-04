ONS Sneek verliest derby tegen Harekieten met 2-5

Sneek – De derby tussen ONS Sneek en Harkemase Boys was de strijd tussen los zand en een collectief en het collectief was deze middag vele malen beter. Behoudens een korte fase na rust kwam ONS Sneek niet of nauwelijks in het stuk voor en op de 5-2 zege van de Harekieten viel dan ook weinig af te dingen. Sterker nog, de 5-2 was gelet op de kansen die Harkemase Boys in de laatste fase afdwong, eigenlijk nog een magere afspiegeling.

Trainer Chris de Wagt had verdediger Tim Oosterbaan op het middenveld geposteerd met de opdracht om de veelvuldig opkomende verdediger Jesse Renken het leven zuur te maken. Dat lukte echter van geen kanten en iedere keer als Renken mee naar voren trok, was het evenals bij veel diepe ballen alarmfase één bij de oranjehemden. In de pauze herstelde De Wagt een en ander en haalde hij Tim Oosterbaan een linie terug en bracht hij Jan Dommerholt als derde spits in. De ONS-trainer moest ook wel, want bij rust leidde de in het blauw gestoken “red army” al met 2-0.

De eerste treffer stond al na twee minuten op het scorebord, toen ONS een voorzet van Kevin Mennega slecht verwerkte en de al genoemde Jesse Renken linkerspits Berwout Beimers in stelling bracht. Daarmee werd ONS in de rol van achtervolger gedwongen en die rol leverde een mogelijkheid op voor Genridge Prijor. Doelman Erick Jansema verkleinde echter op tijd zijn goal en had later in het eerste bedrijf weinig moeite met een uithaal van Patrick Amels. Kort voor rust kreeg Curty Gonzales nog een mogelijkheid, maar dat was het van de zijde van ONS ook wel. Harkemase Boys was daarentegen veel dreigender, al ontbrak in de eindfase een aantal malen de precisie. Die leek na iets meer dan een half uur spelen bij een inzet van Johnny de Vries wel aanwezig, doch tot opluchting van het thuispubliek hobbelde de bal net naast. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nog geen drie minuten later was de 0-2 een feit. Na een kort genomen corner kopte Beimers de voorzet van Kevin Mennega tegendraads achter ONS-doelman Ditewig.

Het zou naar later bleek, zo’n beetje Mennega’s laatste actie zijn, want in de rust werd de middenvelder vervangen door aanvaller Ezra Schrijver. Die zag dat ONS na rust Jan Dommerholt naar het front stuurde en met drie spitsen ging spelen. Die meer opportunistische speelwijze leverde al snel rendement op, want na een minuut of zeven bracht Genridge Prijor de aansluiting tot stand en daarmee de spanning terug. Die verdampte tien minuten later echter al weer, toen Klaas de Vries op links Berwout Beimers ongehinderd zijn gang liet gaan en een afgemeten voorzet afleverde, waaruit Ezra Schrijver via Barry Ditewig de 1-3 tegen de touwen kopte.

Ditewig die vorige week tegen ACV niet bepaald zijn “finest hour” beleefde, trof daarbij geen blaam, maar maakte later in de wedstrijd bij een aantal situaties niet bepaald een soevereine indruk. Zo leek hij in de 67ste minuut samen met Serge Fatima bij een duel met Robert Stelpstra in de fout te gaan, maar werd hij uiteindelijk gered door de arbiter van dienst die de 1-4 vanwege een vermeende overtreding annuleerde. Daarmee bleef de definitieve beslissing uit en die beslissing kwam na 72 minuten zelfs op losse schroeven te staan, toen Curty Gonzales na een steekpass van Samir Merraki de 2-3 liet noteren. De hoop in de Sneker harten hield echter slechts vijf minuten stand, want in de 77ste minuut herstelde Berwout Beimers de oude marge weer en opnieuw zag de defensie van ONS er niet goed uit. Daarmee verdween het geloof bij de Snekers en in de slotfase kregen de bezoekers nog een aantal mogelijkheden om de Sneker wonden verder open te rijten. Die bleven echter onbenut tot de 90ste minuut, toen Kellian van der Kaap in de zestien naar hartelust mocht kappen en draaien en vervolgens de 2-5 binnen schoot.

Het was een slotakkoord van een wedstrijd, waarin Harkemase Boys veel feller en beter was dan ONS, dat vooral in de eerste helft moeite had met het door De Wagt bedachte strijdplan en dat in veel fases als los zand opereerde. Dat was bij lange na niet voldoende om het collectief van “the Boys” in verlegenheid te brengen en om ook maar één moment aanspraak op meer te kunnen maken.

Bron Pengel