Nijland onnodig in de problemen tegen Willemsoord

Nijland – Nijland won zaterdag, wederom in een thuiswedstrijd, met 2-1 van Willemsoord. Het kwam zonder veel problemen op een 2-0 voorsprong en kreeg kans op kans om de score uit te bouwen. De wedstrijd kantelde echter toen Willemsoord tien minuten voor het einde op 2-1 kwam. Na deze aansluitingstreffer wankelde de thuisclub nadrukkelijk, maar het kwam met de schrik vrij.

Nijland begon zonder aanvoerder Eelke van der Wal, maar zijn broertje Arjan was weer fit genoeg om zijn plek om zijn plek in te nemen. Binnen tien minuten moest de jongste Van der Wal zich helaas alweer laten vervangen door Foeke Deinum. Na een ongecontroleerde actie, kwam hij verkeerd terecht en was het meteen weer mis met de knie.

Een flinke tegenvaller, maar Nijland liet zich niet uit balans brengen en vervolgde vol goede moed de wedstrijd. Willemsoord maakte het spel en Nijland probeerde gevaarlijk te worden in de tegenaanval. In de eerste helft kreeg het op deze manier al zoveel kansen, dat een doelpunt niet uit kon blijven. De 1-0 viel na een half uurtje, maar het was wel een eigen doelpunt van Willemsoord. Jarin de Jong scoorde eigenlijk, maar de keeper sloeg de bal van achter de lijn weer het veld in. In de commotie hierna wilde een verdediger van de gasten de bal achter schieten, maar hij ging dus tegen de touwen.

Na dit doelpunt waren er een paar grote kansen voor Jarin de Jong en Sjoerd Tjalsma. Jarin kopte een voorzet van Sjoerd Teake Kooistra keurig onder in het hoekje, maar de keeper reageerde katachtig. Sjoerd kreeg de bal op een presenteerblaadje van Nico Pieter Bonnema, maar zijn inzet verdween onder druk van de doelman naast het lege doel. Sjoerd kon later ook nog vrij inkoppen na een prachtige voorzet van Fokke Jan Kooistra, maar ook deze kans ging er niet in.

Het was best lastig om alle hele kansen, halve kansen en mogelijkheden van Nijland deze middag te onthouden voor het verslag, kan ik u vertellen. Zoals gebruikelijk de laatste wedstrijden waren het er wel weer een stuk of tien. Makkelijker was het om de kansen van Willemsoord bij te houden, want die waren er tachtig minuten lang niet. Het was dan ook wachten op de 2-0 en die viel na een uur.

In eerste instantie kopte Mente de Boer een corner van Fokke Jan Kooistra nog via een tegenspeler naast, maar dit schudde de gasten niet wakker. De ‘Mentank’ mocht bij de volgende corner dus weer inkoppen en dit keer was het wel bingo. 2-0 voor en geen vuiltje aan de lucht, want hoewel Willemsoord elf goede spelers had (geen wisselspelers op het bankje) en verzorgd voetbalde, creëerde het geen kansen.

Het wachten was dan ook op meer doelpunten voor de thuisclub, maar hoewel het vaak gevaarlijk werd, ging er wel heel veel mis aan de bal. Dit leidde tot frustratie, want er lag zoveel ruimte om toe te slaan, maar meer goals bleven dus uit. Sterker nog, na een communicatiefout achterin kwam Willemsoord tien minuten voor het einde zelfs op 2-1.

Een volstrekt ongevaarlijke hoge bal zou weg worden gekopt door Sjoerd Teake Kooistra, toen keeper Peter van Dalfsen riep dat hij de bal zou pakken. Dat deed hij niet en de gevaarlijke linksbuiten Van Kouwenhoven profiteerde slim. De gasten geloofden er weer in een minuut later kon Van Klinken de gelijkmaker maken, maar van dichtbij mikte hij hoog over.

Willemsoord speelde nu alles of niets en Nijland probeerde met invallers Wieger Boonstra en Silvan Kooistra de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Beide teams hadden nog wel een paar keer kunnen scoren de spanning liep op tot grote hoogte. Het laatste fluitsignaal na 97 minuten kwam dan ook als geroepen voor de thuisclub. De drie punten waren weer binnen!

Dinsdag vervolgen Nijland en De Walde hun strijd om het kampioenschap in de 3e klasse A. Nijland ontvangt DWP op het heilige gras om 19.00 en De Walde gaat op bezoek bij QVC.

(Door Nijland – Foto’s Lolke Woudstra)