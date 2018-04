Matts Bruining bezorgt Sneek Wit Zwart 2e uitzege

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft vanmiddag niet alleen topploegen als SJC en Achilles 1894, maar vooral zichzelf een hele goede dienst bewezen. De dit seizoen in uitwedstrijden nog niet bijster succesvolle Snekers schreven in Hoorn tegen Hollandia tot ieders verrassing namelijk de tweede uitzege van het seizoen bij en die overwinning was met het oog op rechtstreekse handhaving van enorme importantie

​Sneek Wit Zwart werd meteen vanaf de aftrap teruggedrongen en al in de vijfde minuut nam de thuisclub de Snekr vesting voor het eerst serieus onder vuur. De poging van Thomas de Jong was echter te ruim bemeten en vloog een dikke meter over het door Klaas Boersma verdedigde bolwerk. Datzelfde resultaat kon vervolgens na een dik kwartier worden bijgeschreven, toen Mark Zwagerman vanaf de rand van de zestien uithaalde. Hollandia dat veel gemakkelijker voetbalde dan Sneek Wit Zwart, kreeg in het vervolg van het eerste bedrijf nog een aantal kleine kansjes, terwijl de teller bij de ploeg van trainer Germ de Jong in de rest van zeg maar langs de lijn-deel 1 op nul bleef staan.

​Deel 2 gaf echter een ander beeld te zien en na een minuut of vijf zorgde Gerben Visser met een vrije trap voor de eerste Sneker waarschuwing. Die was echter niet aan de Noord Hollandse oren besteed, want nog geen minuut later frommelde Matts Bruining de bal achter doelman Nick van Santen en was de 0-1 een feit. Niet veel later had Kevin Huitema de 0-2 op zijn schoen, doch het stiftje van de aanvaller reikte niet ver genoeg om Van Santen voor de tweede keer het nakijken te geven. Vervolgens stond doelman Klaas Boersma aan de andere kant een aantal malen in de spotlights. Sonny Pronk had het vizier bij een paar goede mogelijkheden echter niet op scherp staan en ook bij een inzet van Matts Bruining ontbrak de juiste richting.

Derhalve bleef het spannend aan de boorden van het IJsselmeer, waar Jorn Wester in de 88ste minuut de mogelijkheid kreeg om die tot nul te reduceren. De inzet van de invaller verdween echter net naast de voor hem verkeerde kant van de paal, waarna Hollandia alles op alles zette om de naderende nederlaag nog af te wenden. Daarbij ging ook doelman Van Santen mee naar voren en de goalie van de rood-witten kreeg in de slotminuut bij een corner zowaar nog een kopkans. De kopbal verdween echter over het heiligdom van Boersma en daarna mocht Matts Bruining zich tot matchwinner laten kronen.

Sneek Wit Zwart klom dankzij Bruining naar de elfde plaats van de ranglijst en passeerde daarmee ploegen als RKHVV en de Bataven. Laatstgenoemde ploeg is op 13 mei de tegenstander, maar eerst speelt Sneek Wit Zwart komende zaterdag in Meppel tegen MSC.

Bron: www.pengel.weebly.com

Elftalfoto: Nico Altenburg