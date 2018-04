LSC 1890 rekent ook met MKV ’29 af

Sneek- LSC 1890 heeft ook het treffen met hekkensluiter MKV ’29 met klinkende cijfers gewonnen. Aan de Leeuwarderweg maakten de blauwhemden het halve dozijn vol. Grote man bij de Snekers was Jacco van der Goot die drie treffers voor zijn rekening nam. De andere Sneker goals kwamen op naam van Patrick Zijda (2x) en René Cnossen.

​De eerste van die treffers op het sportpark aan de Leeuwarderweg dat al een aantal keren als Schuttersveld dienst deed, kwam LSC 1890 viel la na amper vijf minuten, toen Patrick Zijda namens de Snekers de score opende. Vervolgens regen de Snekers de kansen aaneen, maar steeds weer bleek de doelman van MKV ’29 een te grote sta in de weg. Tot de 30ste minuut, toen een schot “im Winkel’ van Jacco van der Goot hem te machtig was. Even daarvoor had trainer Eric van der Meulen Niels Visser voor de geblesseerde Floris Bok binnen de lijnen gebracht en de invaller fungeerde op slag van rust bij een combinatie met René Cnossen als aangever en zijn voorbereiding werd door laatstgenoemde doeltreffend afgerond (3-0).

Na de wisseling van speelhelft speelde het spel zich opnieuw hoofdzakelijk op één helft af en een kwartiertje na de verplichte rust zorgde Jacco van der Goot na een goedlopende aanval over de linkerkant voor de 4-0. Nog geen vier minuten later leek ook de vijfde treffer in de maakt, toen Maarten Kingma van afstand uithaalde, maar deze keer was de lat de Leeuwarders goed gezind. Niet lang nadat het aluminium als spelbreker fungeerde bracht LSC’s technische man met Jan Ligthart en Elton Perez nieuw bloed binnen de lijnen en zij zagen kort daarop dat Van der Goot met een droge knal de stand naar 5-0 tilde. Even later waren zij getuige van een ietwat ongelukkige uithaal van Patrick Zijda., maar in de slotminuut was de vleugelaanvaller gelukkiger, toen hij uit een voorzet van Steven van der Zee namens LSC 1890 het halve dozijn volmaakte en daarmee de eindstand op 6-0 bepaalde.

LSC 1890 dat in de tweede klasse K door de overwinning op MKV ’29 weer richting het linkerrijtje kroop, speelt komende zondag in en tegen Roden. Die wedstrijd is niet geheel van belang ontdaan, want LSC 1890 zou bij winst en als alles verder meezit beslag op de tweede periodetitel kunnen leggen.

Bron: www.pengel.weebly.com

Elftalfoto: Nico Altenburg