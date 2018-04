Black Boys grijpt bonus

Sneek- In de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Dronrijp werd al gemeld dat het een goede zaak zou zijn, indien Black Boys in de strijd om lijfsbehoud in een wedstrijd tegen één van de topploegen een keer een bonus in de vorm van een overwinning zou bijschrijven. Wel nu, vandaag was het zover en in en tegen Dronrijp trokken de “All Blacks” een 2-1 overwinning over de streep en die viel gelet op het spelbeeld niet eens onverdiend te noemen.

Het was afwachten, hoe Black Boys de deceptie van afgelopen zondag had verteerd, maar hoewel de openingsfase voor de thuisclub was, was daar in het algemeen weinig van te merken. Het overwicht van Dronrijp leverde dan ook niet op en dat kwam vooral, omdat de eindpass bij de thuisclub slordig was verzorgd, Na iets meer dan twintig minuten wist de formatie van trainer Richard Venema die slordigheid uit te buiten en was het Dennis Niemarkt die in de counter optimaal van de Dronrijpse onzorgvuldigheid profiteerde. Na die openingstreffer brak er een fase aan, waarin Black Boys een aantal malen gebruik moest maken van de verzekeringspolis die grensrechter heet. Daardoor werd Dronrijp een paar keer teruggefloten en bleef de 0-1 gehandhaafd. Die stand leek ook de ruststand te worden, maar in de slotfase van de eerste helft werd de defensie van de thuisclub werd nog een keer in de omschakeling verrast, waarna Lars Niemarkt namens Black Boys voor de tweede keer de trekker overhaalde.

​Na rust probeerde Dronrijp de schade wel te repareren, maar Black Boys hield op één moment na het hoofd redelijk koel. Nadat doelman Sander de Vries onder andere bij een hoekschop een kopbal van Wessel Kingma onschadelijk had gemaakt, moest de Sneker goalie pas in de slotfase van de wedstrijd bij een vergelijkbare situatie capituleren. Na een voorzet van Tim van Lunzen was een kopbal van Bauke Kamminga hem net te machtig en daarmee werd een spannende slotfase ingeluid. Daarin gooide de thuisclub alle mankracht in de strijd om nog een remise uit het vuur te slepen en dat bood Black Boys de nodige ruimte. Die ruimte leverde de Zwartjes niet meer dan een vrije trap open die eindigde in de muur. Daarmee bleef de definitieve beslissing weliswaar uit, maar de bonus voor Black Boys kwam uiteindelijk toch niet meer in gevaar.

Black Boys dat komende woensdag hekkensluiter Oldeboorn ontvangt, steeg door de overwinning op Dronrijp naar de twaalfde plaats en heeft rechtstreekse handhaving nog altijd binnen handbereik.

Bron: www.pengel.weebly.com