Ronny Leistra doopt Unit Bike of Freedom Bakfiets KF2018 met Grutte Pier Bier

Sneek- Al waren we weer terug in de Flower Power tijd! Ronny Leistra, eigenzinnig kunstenaar uit Sneek heeft even na halfeen vanmiddag z’n prachtig beschilderde bakfiet Unit Bike of Freedom KF2018 gedoopt. Hij deed dat op het terras van de Ierse Pub met een fles Grutte Pier Bier: “Ik wil deze kunstbakfiets openen voor de Europese Youth Musical Festival 2018 At the Watergate Fryslân Culturele hoofdstad van Europa. Plopppp… And boppe!! Ik doop deze fiets for the love of the holy gost!”

Applaus klinkt op in het zonovergoten stadscentrum van Sneek. Niet van bobo’s, niet van pommeranten, nee van het volk van de straat. Daar staat Ronny zijn bakfiets na te druppelen van het bier. De kunstenaar geeft uitleg, voor zover nodig.

“Ik heb deze fiets speciaal voor Art the Watergate gemaakt, ik hoop dat het een mooi feest mag worden. Dat we met elkaar het eenheidsgevoel creëren. In de bakfiets twee harten met de vier culturele ogen die elkaar een hand geven, allemaal onderweg naar het middelpunt van de bakfiets. Rode wielen met symbolisch het DNA, het laat sien wie en wat wij zijn. Het draait rond, geeft richting aan het leven. Op de zijkanten voorstellingen van At the Watergate. Op de Sneekermeer, dolfijnen met een kroontje. Een walvis die een waterstraat omhoog spuit, daarop een zeemeermin die een groot koor dirigeert. De skibaan bij de Potten. Kijk een kereltje met de broek op de knieen, je ziet de kul! Voorop het wapen van Sneek met de spreuk The Unio Mystica is a dream: Een met het goddelijke! Het geeft mij richting in het leven. Voor de kinderen, zij zijn belangrijk At the Watergate een stukje zwart schoolbord zodat ze met krijtjes hun fantasie kunnen tekenen.”

Het publiek staat bijna ademloos het tafereel te aanschouwen. Wat gebeurt hier? Dit is nu waar het volgens velen om zou moeten gaan: kunst van onderen op, vanuit de Mienskip! Vanuit het hartje van de stad. Hier geen dure jongens die van buiten Friesland gedropt zijn, geen overdreven en ronkende reclamecampagnes die de KF2018 moeten promoten.. Dit is puur. En Ronny? “Ut mut nyt te gek hoar, su bin ik anders ok nyt. Ik gaan aansens miskyn wel met myn fyts naar de Waterpoort at At the Watergate dêr is. Dat mach tòch wel?”

Henk van der Veer