Nijland koploper na winst op Bant

Nijland – Door een 4-0 overwinning op Bant, staat Nijland voor het eerst dit seizoen bovenaan. Op dinsdagavond ging het Nijland voor de wind, maar de overwinning was minder makkelijk dan de score doet vermoeden. Op basis van een tiental kansen was de overwinning van Nijland verdiend, maar Bant kreeg er ook een handvol.

Nijland begon in dezelfde opstelling als de laatste weken en de spelers van Bant kwamen van heinde en verre (Bant, Amsterdam, Zwolle, Groningen) om even doordeweeks te voetballen. De wedstrijd moest wel wat op gang komen, maar na een kwartier was de eerste kans voor Nico Pieter Bonnema. Hij kon alleen op de doelman af, maar schoot te gehaast en in de handen van de keeper. Even later werd het wel 1-0 toen een mooi voorzet van de immer opkomende Fokke Jan Kooistra in eigen doel werd gewerkt door Dennis Seine.

Nijland had niet veel te duchten van Bant en hierdoor leek het wat in de war te raken. De vreemde capriolen van de thuisclub hadden Bant terug in het zadel kunnen helpen, maar Peter van Dalfsen redde geweldig op een inzet van De Waal. Na een zwakke periode keerde de rust weer wat terug en ontstond er een kans voor Tsjeard Weersma, die met rechts annam en met links net over schoot.

Na de thee kwam Nijland al vrij vlot op 2-0, toen een voorzet van links via Tsjeard Weersma voor de voeten van Nico Pieter Bonnema viel. Onze topscorer twijfelde geen moment en schoot de thuisclub met rechts naar een zeker lijkende overwinning. Tenminste, dat zou je denken, maar Bant besloot na de 2-0 dat er even een schepje bovenop moest. Dit resulteerde in een fase waar het steeds afwachten was of het 3-0 of 2-1 zou worden.

Nijland wankelde nadrukkelijk en Bant kreeg een paar beste kansen om de spanning in de wedstrijd terug te brengen, maar hij wilde er duidelijk niet in. Aan de overzijde ging het de blauwhemden aanvankelijk niet veel beter af. Op rechts begon Tsjeard Weersma de schroom van zich af te werpen en één van zijn voorzetten leek door Nico ingekopt te worden, maar de keeper redde geweldig. Vervolgens kon Bonnema na een mooie crosspass van Mente weer aanleggen, maar hij schoot naast.

Nijland counterde vrolijk verder en na een aanval over links leek Weersma niet te kunnen missen uit een voorzet van Bonnema, maar hij kopte tegen de keeper aan. Nijland bracht vervolgens Arjan van der Wal en Wieger Boonstra in het veld om zo de 2-0 voorsprong over de streep te trekken. Dat ging makkelijker dan gedacht, want het werd meteen 3-0. Bonnema schudde een paar spelers af alsof het niets was en trok slim terug op Sjoerd Tjalsma, die beheerst scoorde en de wedstrijd definitief besliste.

In de blessuretijd werd het zelfs nog 4-0 toen Wieger Boonstra een vrije trap van Fokke Jan Kooistra voor de goal kopte en Tsjeard Weersma zijn eerste goal voor het vlaggenschip binnen kon glijden. Zo liep de score dus uiteindelijk toch nog flink op, maar zoals al eerder vermeld ging het niet zo makkelijk als de uitslag deed vermoeden.

Door het gelijke spel van De Walde tegen Oeverzwaluwen (1-1) stegen we naar de bovenste plek. In de 2e periode staan we ook op deze positie met 19 punten uit 7 wedstrijden. Zaterdag spelen we weer thuis en dit keer komt het opgeleefde Willemsoord op bezoek. Dinsdag ontvangen we DWP om 19.00 uur. (Door Nijland)