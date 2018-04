We Came As Romans en Alazka exclusief in Bolwerk Sneek

Sneek – Het uit Michigan afkomstige We Came As Romans timmert sinds 2005 flink aan de weg. De energieke metalcoregroep heeft reeds vier albums afgeleverd, het debuut To Plant A Seed verscheen in 2009, met hoge noteringen in de Billboard Top 200. Optredens waren er op vijf continenten. Na een turbulent 2016 kwam We Came As Romans vorig jaar ijzersterk terug met een klapper van een vijfde album: Cold Like War.

Uiteenlopende emoties hoor je hierop in alle hevigheid terug; van agressie tot pijn, van haat tot liefde. Niet verwonderlijk, want door interne conflicten moest de band de afgelopen jaren weer een gezamenlijke weg naar voren zien te vinden. Dankzij Cold Like War, met voor een breed publiek ook de nodige toegankelijke nummers als ‘Promise Me’ en Learning To Survive’, is de troon weer ingenomen en heerst We Came As Romans als nooit tevoren.

Alazka uit Recklinghausen is opgericht in 2012 als Burning Down Alaska (de naam werd aangepast in maart 2017). Na een aantal wijzigingen in de bezetting bestaat de Duitse band momenteel uit de zangers Kassim Auale en Tobias Rische, gitaristen Marvin Bruckwilder en Dario Sanchez plus bassist Julian Englisch.

De groep had al snel succes en was zonder nog maar een album te hebben afgeleverd toe aan internationale shows. Begin 2015 verscheen een eerste EP, Values & Virtues, die zelfs in Japan uitkwam. Daarmee werd de fundering gelegd voor wat komen ging. Met de komst van Kassim als tweede zanger kreeg de band in 2016 een flinke impuls. Het debuutalbum Phoenix liet niet lang op zich wachten. De nummers daarop gaan onder andere over de tegenslagen in het leven en de littekens op de ziel die maken we we zijn. Uiteindelijk zul je altijd weer uit het dal klimmen is de positieve boodschap. De schoonheid van de tragedie, aldus de band zelf.

Het Australische Polaris en The Plot In You uit de Verenigde Staten vormen deze avond een dubbel voorprogramma.